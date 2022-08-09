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爸媽喜迎開學孩子哭哭　利百代文具放大絕撫慰幼小心靈

▲▼開學,天堂,地獄,文具,利百代,優惠,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片） 

▲暑假已過一半，很快要迎來開學，對爸媽和小朋友來說完全是兩種不同的心情。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

不知不覺進入8月份，這也代表歡樂的暑假就快要結束了，馬上就要迎來新學期，對於即將開學，大人和小孩可說是兩樣情，即新聞「街訪突即隊」特別出動上街隨機街訪，對大人、小孩發出關於開學的靈魂拷問！究竟開學是美好的開始，還是意味著美好的結束，就跟著主持人雅憶一起看下去吧！

▲▼開學,天堂,地獄,文具,利百代,優惠,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

問到兩寶媽關於要開學了心情如何？媽媽毫不猶豫笑說「我覺得快要解脫了！」另一組母女檔的媽媽也大笑表示，要開學簡直太開心了，因為暑假整天跟孩子在家大眼瞪小眼，一關就是兩個月有夠可怕，一定要帶他們出去玩，搞得自己好累；在公園遇到的祖孫三人，阿公對此也超有同感，孫仔快回學校上課就不用一直照顧，讓他想到開學就嘿嘿嘿笑得超快樂！

▲▼開學,天堂,地獄,文具,利百代,優惠,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

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但對於小朋友來說開學可就不是那麼一回事了，雖然也有孩子期待去上學交到新朋友、認識新老師以及學到新的知識，但大部分的小朋友都說好捨不得暑假、不想開學，暑假在家可以一直吹冷氣、吃零食餅乾，重點是去學校上課就代表會有大大小小的考試，孩子們一想到就頭大！

▲▼開學,天堂,地獄,文具,利百代,優惠,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼開學,天堂,地獄,文具,利百代,優惠,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

相比起來家長們都希望孩子快快開學，有媽媽笑說孩子去上課就有比較多自己的時間，「我可以追劇放空，躺在那邊看天花板都開心」，另一對雙胞胎的媽媽則表示，暑假在家帶兩個孩子特別累，小朋友會互相搶筆搶文具，所以她都會在開學前帶孩子採買，以新文具當作開學獎勵，「小朋友們開心擁有新文具，家裡就氣氛和平」。

▲▼開學,天堂,地獄,文具,利百代,優惠,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

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其他家長也說帶孩子去買文具是他們開學前的固定行程，孩子平時抄筆記、寫作業還有美勞課等都需要用到大量文具，包括鉛筆、自動鉛筆、色鉛筆、橡皮擦、彩色筆等，選購重點則是要買孩子們喜歡的外型，像是色彩繽紛鮮豔、造型可愛的，實用度跟品牌也是考慮的點之一，不少爸媽都大推利百代，「我從小用到大」、「CP值很高」。

▲▼開學,天堂,地獄,文具,利百代,優惠,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

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街訪主持人雅憶發現利百代文具的國民好感度非常高，因此她信心滿滿拿出利百代的驚喜小禮物要送給即將開學的孩子，像是以印台造型打造的零錢包，有藍、紅、黑三款顏色，創意滿滿又非常實用，另外，也讓孩子們挑選自己喜歡顏色的螢光筆等；雖然家長跟孩子對於開學心情一個是天堂一個是地獄，但小朋友收到文具禮物後心情都變超好，可見利百代文具的神奇魔力。

▲▼開學,天堂,地獄,文具,利百代,優惠,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

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為了讓大家都能快樂迎接開學，利百代特別推出開學季活動，各項必備文具現正優惠中，特色商品像是石頭橡皮擦五入組，外型有趣好玩，保證同學看到都覺得超羨慕；還有全國唯一筆桿是水溶性塗料的馬卡龍色鉛筆，環保無毒讓爸媽能放心買給小孩使用；人氣熱銷的不易斷芯自動、雙頭柔性螢光筆也在此次優惠行列中，買好買滿利百代實用文具，就能順利迎接開學，學習到更多新知識。

▲▼開學,天堂,地獄,文具,利百代,優惠,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

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