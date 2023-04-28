美國米出乎意料！譽為「米界夢幻逸品」　網友驚豔：單吃也迷人

▲美國米種類多元、口感獨特，是許多料理的常用食材。（圖／美國稻米協會提供，下同）

消費中心／綜合報導

你知道嗎？身為全球最大糧食出口國的美國，除了有多元豐富的農作物之外，「美國米」的口碑更是享譽全世界！美國米品種多、用途廣，有短粒米、中粒米、長粒米、圓糯米、香米，適合搭配不同的烹調方式，為料理增添風味，也讓「文化大熔爐」成為名副其實的「米」國，讓日常生活裡不可或缺的主食，走向世界地球村的風潮。

▲網友紛紛表示「沒想到美國米這麼好吃」、「決定推坑家人下次買美國米」。

▲美國米重視環境保護、追求永續發展，採一年一耕的栽種方式。

台灣人對美國米的印象不深，但其實美國米憑藉種類多元與環境永續的種植堅持，在台灣餐飲界相當受歡迎！美國米標榜高品質一年一耕，由於孕育期長、使用天然的純淨水灌溉，讓口感更加分，也讓熱愛米食的饕客們一吃過就回不去。美國米的口感特色在於米飯飽滿厚實，入口後香氣濃郁、耐嚼，無論是用於中式、西式或是其他異國料理皆十分合適，烹調過後也不會過於軟爛，就算單吃也能享受到米粒的甜香，許多美食便是以美國米作為料理主角。

美國米對於料理職人來說是可塑性相當高的食材，用於各式料理都能呈現絕佳風味，也因此在網路上關於美國米的討論串中引起不少話題，由於口感Q彈，且有淡淡的美國米獨有香氣，網友吃過後紛紛表示驚豔：「這是東部米嗎？」、「這種米飯沒有吃過耶」、「口感好適合拿來做燉飯」、「沒想到美國米這麼好吃」、「決定推坑家人下次買美國米」。

▲▼選用不同品種的米製作不一樣的料理，令人驚豔。

美國農業技術發達，造就美國米種類多、豐富性高的特色，像是美國短粒米米粒短而豐滿，煮熟後具有黏性，入口耐嚼有彈性；美國中粒米口感與台灣產的蓬萊米最為接近，米質飽水性佳，煮熟後的米飯飽滿緊實、口感Q彈，適合用於炒飯、蓋飯、壽司等料理；美國長粒米米粒呈細長型，口感粒粒分明、黏性低，適合使用在西式燉飯類料理，也可製作粥品，透過熬煮讓米粒與其他食材的滋味完美融合，台灣人逛夜市必買的米血糕也可以使用美國長粒米，美國長粒米烹煮後米粒分明卻口感鬆軟，令人驚豔；美國圓糯米形狀短圓，因黏度高、糊化性好，製作中式甜點可提供極高的黏性和延展性，適合用於製作麻糬、湯圓等，成品嚼勁十足。

「米飯」是國人餐餐不可或缺的主食，佔據我們的日常生活，只不過同樣是米、學問大不同！要做出到位的料理，就要先選對食材，身為「日常美食家」，選米當然也不能馬虎，絕對不能錯過美國米的特色口感，想來點不一樣的味蕾刺激？將美國米端上桌，給全家人嶄新的用餐體驗。