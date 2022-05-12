高屏地區水稻褐飛蝨現蹤　請農友慎防蟲蟲危機

▲褐飛蝨危害嚴重時形成「蝨燒」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高屏地區一期稻作早植稻已接近收穫期，一般稻作亦陸續進入齊穗期，近日高雄區農業改良場研究人員於田區巡查時，發現在屏東縣崁頂、南州、新園鄉及東港鎮等地有出現零星褐飛蝨危害情形，為避免蟲害蔓延擴散，高雄場籲請農友加強田區巡查工作，適時採取防治措施，施藥防治時應留意安全採收期，以確保稻穀產量和品質。

褐飛蝨為長距離遷移性害蟲，成蟲及若蟲常群集於稻叢基部吸食稻株養液，被害稻株基部常可見其分泌物所引起的煤煙病，稻株並由基部往上黃化，影響植株的光合作用及發育，若在孕穗期受害，則穗數及稔實率明顯下降。褐飛蝨密度低時，可導致稻株黃化，影響稔實率；族群密度高時，可使稻株於短期內迅速枯萎倒伏，受害區塊相連造成全面枯萎，形成所謂「蝨燒」的現象。

高雄場戴順發場長指出，為兼顧稻穀的產量和品質，農友應適時加強田間巡查，當平均每叢稻株達5-10隻飛蝨類害蟲時可施藥防治，施藥前可先將田間水位保持 3-5 公分，促使飛蝨類蟲體向上移動，藥劑儘量噴布至水稻植株莖部，效果較佳，並視防治情況，可間隔7-10天再施藥1次，以抑制害蟲族群增長。惟施藥時需確認稻穀收穫時間的間隔尚大於藥劑安全採收期，且務必選用農藥資訊服務網(https://pesticide.baphiq.gov.tw/information/Query/ Pesticide)或植物保護資訊系統(https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/)核准藥劑；農友遇有防治上疑問，請與高雄場聯繫。