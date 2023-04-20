「全球缺米」20年來最嚴重！　中國天災、俄烏戰爭害米價變貴

▲「全球缺米」20年來最嚴重。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

惠譽國際（Fitch Ratings）的數據指出，2023 年的稻米產量將出現 20 年來最大的缺口，原因包括俄烏戰爭持續進行，以及中國和巴基斯坦等稻米生產經濟體的天災問題，造成稻米供應緊張，預計在2024年之前，稻米價格都會處在10年高位附近。

根據CNBC報導，從中國到美國再到歐盟，供應全球35億人口需求的稻米產量正在下降，推高了稻米價格，特別是在消耗全球9成稻米的亞太地區。

惠譽國際的數據指出，全球稻米市場將在 2023 年出現 20 年來最大的缺口。大宗商品分析師哈特（Charles Hart）指出，全球稻米短缺的影響一直存在，現米價仍是10年高位。

▲亞太地區消耗全球9成稻米。（圖／達志影像／美聯社）



哈特說，這將是自 2003/2004 年以來最大的全球大米缺口，當時全球大米市場出現 1860 萬噸的缺口。

哈特進一步分析，有鑑於稻米是亞洲多個市場的主食商品，米價上漲將使食品價格通膨和糧食安全惡化，尤其窮人受到的影響最深。

惠譽4日發表的《國家風險暨產業研究》（Country Risk & Industry Research）報告指出，2023年的平均米價為每英擔（相當於50.802公斤）17.30美元，可能到2024年才會降至14.50美元。

由於烏克蘭持續的戰爭，以及中國、巴基斯坦等主要稻米生產經濟體的惡劣天氣，導致稻米供應短缺。

▲俄烏戰爭也是造成米價上漲的原因之一。（圖／路透）



哈特指出，造成稻米短缺的部分原因，與中國的高溫乾旱，以及巴基斯坦嚴重洪災，導致年度收成惡化有關。

哈特補充說，除了供應緊張的挑戰外，自 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭以來其他主要穀物價格飆升，稻米成為越來越有吸引力的替代品，因此推高了需求與價格。