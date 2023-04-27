台北花節爆局處搶功勞　何孟樺批成效差成「台北花錢」

▲民進黨議員何孟樺。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府每年固定會舉辦台北花節活動，但議員何孟樺質疑，觀傳局於今年3月舉辦台北花節，不僅爆出疊床架屋、疑似局處互搶功勞的爭議，藝術窗花、音樂派對活動成效也都慘不忍睹，讓豪擲數百萬的台北花節變「台北花錢」。

何孟樺指出，市府花了488萬舉辦今年的台北花節，民間廠商也額外贊助291萬與市府共同舉辦音樂派對，但台北花節中的「花現台北藝術窗花」活動長達31天，合作店家只含括2個行政區、6個店家，效益只有7則打卡、1家店家發文宣傳，活動效益非常丟臉。

觀傳局長陳淑慧說，針對今年其實公館、永康、大安商圈，現在還是在進行中，當時都拜訪商圈理事長，花的印象跟商圈一定是一個延續；音樂派對部分，歷年來不是公務預算，是民間贊助Live house，撥付的經費是200多萬。

另外，何孟樺進一步指出，至於在3月17日至4月9日舉辦的音樂派對，規劃活動歷年最少，票價區間歷年最貴，而且為期近一個月，共16場的音樂派對，成本高達291萬，但門票收入僅有36萬，據了解，16場演出中甚至有部分場次參與人數不到20人。

何孟樺質疑，台北花節成效低落、觀傳局草率辦理，只為搶功勞，讓台北花節淪為「台北花錢」，要求局長陳淑慧全盤檢討、好好做事，並讓台北花節回歸工務局為主、觀傳局為輔的舉辦模式。