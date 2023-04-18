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「冷氣適溫」遭疑供電不平衡　綠議員：郝龍斌任內規範更嚴格

▲▼民進黨台北市南港內湖區市議員參選人何孟樺。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市南港內湖區市議員何孟樺。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

為推動淨零轉型，經濟部17日舉辦「冷氣適溫運動宣示大會」，推廣室內用餐溫度為23度（正負1度），未達到恐挨罰10萬元，遭外質疑是為了因應電力供需不平衡。對此，台北市議員何孟樺18日表示，國民黨瘋狂抹黑中央冷氣適溫政策，但早在前台北市長郝龍斌任內，北市就祭出過比中央檢測更嚴格的適溫規範了。

針對「冷氣適溫運動」，何孟樺表示，在她進一步瞭解之下，發現台北市早在2010年郝龍斌擔任市長期間，就率全國之先訂定《台北市工商業節能減碳輔導管理自治條例》，規定工商業冷氣溫度應限制在26度以上，並容許0.5度寬限值。

何孟樺指出，國民黨現在瘋狂抹黑中央冷氣適溫政策，但早在前台北市長郝龍斌任內，台北市就祭出過比中央檢測更嚴格的適溫規範了，痛批「國民黨當時沒問題，現在卻扯東扯西，根本就是眼中只有顏色、沒有是非，把人民當猴子耍。」

根據相關規定，何孟樺補充，北市跟中央一樣有設定用餐時間寬限，只是這次中央明確指出其寬限值為22度以上，目前僅是試辦，不會開罰。另根據北市的《室內冷氣均溫稽查檢測方式》，現場檢測標準、比例範圍比中央更嚴格，且北市冷氣適溫規定跟中央原規定一樣，有勸導後未改善的罰則。

何孟樺認為，郝龍斌當時祭出這種規範，國民黨完全沒有問題，現在中央只是訂出用餐時段寬限值，國民黨就一直牽拖是缺電。她反問，「難道郝龍斌當初訂定北市適溫規範、馬英九訂定中央適溫規範，都是因為當時國民黨執政無能讓油電雙漲嗎？」

何孟樺開嗆，國民黨不做功課、講話不經大腦結果打到自己人，相關論述不緊無知，更與世界節能減碳的潮流背道而馳，淪為假消息的共犯，呼籲國民黨應該出面道歉。

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