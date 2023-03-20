何孟樺稱北市浮報燈會參觀人數　徐巧芯秀證據嗆：是王國材統計的

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市議員何孟樺20日在臉書痛批台北市觀傳局局長陳淑慧浮報台灣燈會參觀人數，嚴重瀆職應馬上下台。對此，國民黨台北市議員徐巧芯隨即在臉書貼出一段台灣燈會的直播影片反擊，參觀人數的數字是交通部長王國材親口說的，大酸「何孟樺認為數字統計錯誤就要下台，是不是在臭你們執政黨的交通部長」。

何孟樺稍早在臉書發文指出，這次2023台灣燈會在台北已經在2月落幕，當時的閉幕式辦得風風光光，觀傳局也宣稱參觀人數1256萬人，達歷年新高，但她表示，後來她拿到市府資訊局提供的數據，詳載每日各燈區的參觀總數，加總起來僅有858萬2598人，令她痛批，「我要求蔣萬安市長立即出面向市民道歉！並撤換觀傳局長陳淑慧，這種只會作秀、極盡諂媚的爛官，不僅不適任臺北市府，更不配擔任任何官職！」

對此，徐巧芯立即貼出台灣燈會的直播影片反擊，表示何孟樺說台北市政府觀傳局浮報燈會參加人數，說根本不是1256萬，只有858萬人，結果她去看了一下直播，這個數字是王國材統計的，她不禁大酸，「何孟樺認為數字統計錯誤就要下台，是不是在臭你們執政黨的交通部長，還是單純鬧出笑話呢？」

徐巧芯指出，事實上燈會的人數統計要除了主要燈區以外（這部分858萬人），還要計入12行政燈區，以及捷運國父紀念館、市政府、忠孝復興、忠孝敦化及台北101／世貿中心站疏運較上月同期增加人次，一共三部分，經查證，總數字為約逾1236萬，她表示，「至於1256萬是誰講的，有影片有真相，大家自己看。」