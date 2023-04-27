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美洩密21歲國民兵爭取保釋　檢方敦促「繼續關」避免國安嚴重威脅

▲▼美國21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉（Jack Teixeira）涉嫌外洩五角大廈密件被捕。（圖／路透）

▲美軍21歲國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）涉嫌外洩五角大廈密件被捕。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國麻州21歲空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）因涉嫌在Discord群組洩露美軍機密文件而被FBI逮捕，拘留聽證會定於27日於麻州伍斯特（Worcester）聯邦法院舉行。聯邦檢察官26日在文件中指出，泰謝拉若在候審期間獲得保釋將對美國國安構成嚴重威脅，將敦促法官繼續關押泰謝拉。

根據美聯社報導，美國司法部26日晚間提交的法庭文件提到，檢方調查人員仍在試圖確認21歲的泰謝拉是否保留了任何機密情報的實體或數位副本，包含過去未公開的文件，「現在完全沒有任何條件或綜合條件可以確保被告不會進一步洩露他所知道或擁有的更多資訊。被告已經對美國國家安全造成巨大損害，且仍有能力造成更多非同小可的損害。」

▲▼ 21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉（Jack Teixeira）涉嫌外洩五角大廈密件被捕。（圖／路透）

▲泰謝拉將機密文件上傳至Discord私人聊天群組。（圖／路透）

泰謝拉4月13日被捕以來一直關押在獄中，拘留聽證會原先定於上周舉行，卻在最後一刻被推遲，因為辯護律師表示需要更多時間來「解決政府要求繼續拘留的問題」。拘留聽證會將改於27日舉行，檢方在文件中稱，被告律師將呼籲法官允許釋放泰謝拉，並讓他居住在父親家中，但截至26日晚間，泰謝拉的律師尚未提交相關法庭文件。

報導補充，泰謝拉2019年9月加入美國空軍國民警衛隊，軍中專業是「網路傳輸系統專家」，本質上是負責軍事通訊網絡的IT人員。一名國防部官員向美聯社表示，在此職位上，泰謝拉可獲得更高層級的安全許可，因為他同時也得負責訪問和確保網路安全保護的責任。

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