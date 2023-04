波蘭境內發現疑似「飛彈殘骸」　長數公尺卡進地面

▲由於俄烏戰爭還在打,波蘭安全部門處於高度戒備狀態。圖為普熱沃多夫村(Przewodow)2022年11月發生爆炸事件後,警方拉起封鎖線。(示意圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合報導

波蘭司法部長27日表示,在中部森林發現空中軍事物體殘骸,檢方、安全部門正展開調查。當地媒體RMF FM廣播電台指出,這有可能是飛彈殘骸,數公尺長,卡在地面上。

綜合美聯社、路透報導,發現此軍事物體的地點就在比得哥什市附近城鎮札莫希奇(Zamosc),位在首都華沙西北方約265公里處,距離與烏克蘭、白俄羅斯、俄羅斯飛地加里寧格勒(Kaliningrad)的邊界有數百公里遠。國防部與司法部並未公開確認此物體為何物,僅用「軍事物體」來形容,也沒有說物體已存在多久。

RMF FM廣播電台透露,當局認為此軍事物體可能是一枚飛彈的殘骸,長數公尺,卡在地面上,且這可能不是從國外發射而來,極有可能屬於波蘭軍隊。另據TVN24新聞頻道,一輛挖土機與一輛拆彈專家的卡車沿著森林小徑前往現場。另有消息指出,此處附近就是戰機維修地點,是軍隊使用的機場。

由於俄烏戰爭還在打,波蘭安全部門處於高度戒備狀態。國防部表示,現階段情況並未對居民構成威脅。軍警、地方警察、當地首長、檢方與政府發言人均拒絕進一步置評。

