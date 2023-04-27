　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波蘭境內發現疑似「飛彈殘骸」　長數公尺卡進地面

▲▼ 波蘭普熱沃多夫村（Przewodow）2022年11月發生爆炸事件，警方在爆炸區域拉起封鎖線，阻止人們進入。（圖／CFP）

▲由於俄烏戰爭還在打，波蘭安全部門處於高度戒備狀態。圖為普熱沃多夫村（Przewodow）2022年11月發生爆炸事件後，警方拉起封鎖線。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

波蘭司法部長27日表示，在中部森林發現空中軍事物體殘骸，檢方、安全部門正展開調查。當地媒體RMF FM廣播電台指出，這有可能是飛彈殘骸，數公尺長，卡在地面上。

綜合美聯社、路透報導，發現此軍事物體的地點就在比得哥什市附近城鎮札莫希奇（Zamosc），位在首都華沙西北方約265公里處，距離與烏克蘭、白俄羅斯、俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的邊界有數百公里遠。國防部與司法部並未公開確認此物體為何物，僅用「軍事物體」來形容，也沒有說物體已存在多久。

RMF FM廣播電台透露，當局認為此軍事物體可能是一枚飛彈的殘骸，長數公尺，卡在地面上，且這可能不是從國外發射而來，極有可能屬於波蘭軍隊。另據TVN24新聞頻道，一輛挖土機與一輛拆彈專家的卡車沿著森林小徑前往現場。另有消息指出，此處附近就是戰機維修地點，是軍隊使用的機場。

由於俄烏戰爭還在打，波蘭安全部門處於高度戒備狀態。國防部表示，現階段情況並未對居民構成威脅。軍警、地方警察、當地首長、檢方與政府發言人均拒絕進一步置評。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
王男桂車禍亡　學弟不捨：前天還專程送鞋給學生
快訊／基隆驚傳落海事件！　男子「雙手被捆綁」
0.1局爆4分！　兄弟投手被降下二軍
快訊／金鐘男主持爆偷吃！身分曝光　正宮震驚發聲
快訊／「林口王」爆內線！　董座等5人遭約談
快訊／60年學校被列專輔！　2年未改善就退場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大樓外牆「正妹脫褲露肉」　健身房廣告被罵爆：以為是A片！

像「忍者龜殼」！19月大寶寶罹罕病　75%背部長出「黑腫塊」

波蘭境內發現疑似「飛彈殘骸」　長數公尺卡進地面

騎車載妻女回老家！天兵尪「狂飆80km」　回頭傻了：老婆呢？

日本海邊發現「巨大金屬殘骸」！　疑中國長征火箭碎片

自慰男闖入Zoom會議「全裸清槍」！　社區委員會全驚呆了

天突降落雷！他走在路上慘被劈「瞬間變火球」亡...奪命畫面曝

迪士尼提告佛州州長　挺LGBTQ丟了樂園自治權！怒控「政治報復」

美韓第一夫人交流！吉兒稱金建希「我的朋友」　訪國家藝廊看展

坐火車睡著！她醒來驚覺「身旁多一個裸男」　當場嚇傻

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

大樓外牆「正妹脫褲露肉」　健身房廣告被罵爆：以為是A片！

像「忍者龜殼」！19月大寶寶罹罕病　75%背部長出「黑腫塊」

波蘭境內發現疑似「飛彈殘骸」　長數公尺卡進地面

騎車載妻女回老家！天兵尪「狂飆80km」　回頭傻了：老婆呢？

日本海邊發現「巨大金屬殘骸」！　疑中國長征火箭碎片

自慰男闖入Zoom會議「全裸清槍」！　社區委員會全驚呆了

天突降落雷！他走在路上慘被劈「瞬間變火球」亡...奪命畫面曝

迪士尼提告佛州州長　挺LGBTQ丟了樂園自治權！怒控「政治報復」

美韓第一夫人交流！吉兒稱金建希「我的朋友」　訪國家藝廊看展

坐火車睡著！她醒來驚覺「身旁多一個裸男」　當場嚇傻

交往7年不AA「他慘變窮光蛋」　女友失業狂出國！真相哭了

大樓外牆「正妹脫褲露肉」　健身房廣告被罵爆：以為是A片！

先探／謝金河：老人與狗效應的考驗時刻

姊討10萬買房贊助金！他要求「簽1契約」就給錢　網一看卻罵翻

屏東地檢署設第3辦公室　25日揭牌啟用

闖北檢屋頂掛民進黨旗　抗議常客喊無罪「這點小事就起訴」

14檔注意股票出爐　中華化等5家漲太多被盯上

《星際異攻隊3》克里斯普瑞特有神秘小本本！　星爵10年恩怨一次說清

全新Gogoro Delight本色黑開箱！酷帥外型＋標配TCS男騎士也愛它

志工劍龍稜步道除草！慘遭割出「8cm長傷口」　警消將人搬下山送醫

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

國際熱門新聞

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

空姐拉9歲兒「入肯亞邪教」活活餓死！

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

狗狗狂聞路人　替洗腎主人找到捐贈者

澤倫斯基與習近平直接通話　普丁火大了

漲價踢鐵板　麥當勞顧客1招反擊

撫養17年龍鳳胎！人夫驗DNA「無血緣關係」崩潰

4男女機艙大亂鬥　「打破窗戶」緊急迫降2次

日大臣得知首相遇襲　先吃完鰻魚飯

不敢出櫃...日同志市議員「告白台灣伴侶」

連體雙胞胎共用身體　姊交男友強迫妹3P約會

拜尹會宣布：美國核潛艦逾40年來將首度部署南韓

更多熱門

相關新聞

美方估：烏軍處於有利位置　5月發動反攻

美方估：烏軍處於有利位置　5月發動反攻

美軍駐歐洲最高將領卡沃里（Christopher Cavoli）26日在美國眾議院軍事委員會上表示，烏克蘭部隊正處於反攻的有利位置，西方盟國承諾及時交付的戰車幾乎已全數運抵，火砲彈藥不足也有所改善，不過他也指出，俄軍的人數規模如今比開戰初期來得更大。美方官員估計，烏軍最早將在下月開始反攻。

俄戰機在空中炸成火球　墜湖畫面曝光

俄戰機在空中炸成火球　墜湖畫面曝光

美密件：俄仍可再資助侵烏戰爭1年

美密件：俄仍可再資助侵烏戰爭1年

于北辰分析8萬共軍登台：軍艦被擊沉逃上來

于北辰分析8萬共軍登台：軍艦被擊沉逃上來

美菲歷來最大規模軍演　演練發射火箭擊沉敵艦

美菲歷來最大規模軍演　演練發射火箭擊沉敵艦

關鍵字：

波蘭飛彈軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

納豆哭了！悲吐「不娶依依最大原因」：我有資格嗎

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

連假變天！　降9℃雨區擴大

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面