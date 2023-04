監視器拍到男路邊看A片「性侵海鷗」　獵奇案法官震驚：前所未見

▲男子被拍到在路邊性侵海鷗。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國40歲男子大衛(David Lee)被監視器拍到,他在路邊抓起一隻海鷗後,竟然脫下褲子邊看A片邊性侵,變態事件連有多年辦案經驗的法官都被震驚,直言這是他們審過最不尋常的案件。

事件發生在去年8月17日凌晨1時,大衛被控在泰恩-威爾郡(Tyne and Wear)桑德蘭(Sunderland)一條小巷子中,脫掉褲子後突然跪在地上,用下體性侵一隻海鷗,手機還一邊播放色情片,完事後就一腳把海鷗踢開。

Sunderland man ‘watched porn as he masturbated over captured seagull’

David Lee, 40, from Roker Avenue, Sunderland, admitted causing unnecessary suffering to a herring gull at 1am last August 17. pic.twitter.com/9EVSaHjC68