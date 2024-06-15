獨／台中7期高檔牛排館出包！結帳刷2400萬　女客：險吃掉1棟房

▲女子和朋友吃牛排刷卡付帳，店家竟刷了她2400萬元。（示意圖，非本案牛排店餐點／取自免費圖庫Unsplash）



記者白珈陽／台中報導

台中市L姓女子日前與友人至台中七期一間高檔牛排餐廳用餐，一行人消費約1萬2000元，未料店家犯下離譜錯誤，竟刷了2400萬餘元，不僅引來銀行致電關切，L女更驚呼「一頓飯差點吃掉一棟房子！」幸好餐廳發現錯誤，拒收這筆鉅款，也寄信給女子致歉，稱將會找出刷錯金額的原因。

據查，該間近期開幕的高檔牛排餐廳位於台中七期，有「股神巴菲特愛店」之稱，頗負盛名，餐點單價從3000元起跳。

▲ 該間高檔牛排餐廳位於台中七期。（圖／資料照，記者陳筱惠攝）

L女表示，因閨蜜生日想要吃好料，11日前往該店用餐，一行人總消費1萬2000元，她說，「當時刷第一張卡時，被店員通知刷不過，我還心想奇怪1萬2000怎麼會刷不過，隨後就換了一張卡。」

吃完飯回家後，L女看到銀行訊息差點嚇死，因為吃一頓晚餐竟然被刷了2400萬元，她笑說：「我吃一頓飯居然刷了一棟房子！」還好訊息顯示牛排館拒收。不過同時她也認為這麼高檔的牛排館居然會粗心成這樣，隨即寫信給該店家了解情形。

▲L女回家一看，發現吃一頓晚餐竟然被刷了2400萬元。（圖／L女提供）

店家回信寫道，「很抱歉發生這樣的結帳疏失，讓您有不好的體驗。關於您擔心的盗刷風險，餐廳這邊會找出原因後向您回報致歉，待外場主管了解整體狀況後會致電您回報與致歉，謝謝。」

▲店家回信內容。（圖／L女提供）



L女說，後來店家打電話向她致歉，表示銀行也有致電關切，疑似是機器出問題導致刷錯金額，但詳情仍在釐清。

《ETtoday新聞雲》記者致電店家，不過疑似生意太好，電話一直無法撥通，直到1名女店員接起電話，表示將會由主管回電說明，不過至截稿前記者仍未獲回應。