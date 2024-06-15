YouTube放大絕！廣告攔截器「將完全失效」　官方間接證實了

▲YouTube傳出正在測試新的反廣告攔截器技術。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

YouTube廣告大戰再升級！據傳YouTube為杜絕廣告攔截器，計畫讓廣告直接加載到伺服器端，好讓廣告攔截器徹底失效。對此，官方間接證實這項新技術的存在。

據《Android Authority》報導，YouTube傳出正在測試伺服器端加載廣告，讓廣告攔截器偵測機制失效的技術，其作用是把廣告直接插播在影片的串流中，使攔截器等同虛設。提供免費且開源的廣告攔截器SponsorBlock，其業者也已向使用者發出警告。

部分影像創作者擔心，這項技術可能影響時間軸功能，讓影片亂掉導致觀眾體驗不佳。對於讓廣告攔截器失效的技術，YouTube表示，這項更新可能讓廣告攔截器的使用者觀看體驗不佳，並指廣告攔截器違反YouTube政策，建議用戶遵守觀看廣告規定，或購買 Premium享受無廣告。

YouTube自去年開始持續打擊廣告攔截器，但仍有許多網友因不滿官方推銷YouTube Premium的手段，寧可降低觀看品質及體驗，繼續使用廣告攔截器，也不願購買Premium或看免洗廣告。

YouTube先前也祭出「片頭直接跳至片尾」、「影片載入變慢」，但只要用戶停用廣告攔截器，一切就會恢復正常的反制策略，儘管此舉造成部分用戶強烈反彈，但YouTube Premium已在今年 2月突破1億用戶數訂閱，可見打擊廣告攔截器仍有一定效果。

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