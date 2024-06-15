「大貓案」淫狼共犯現身！　北美館員逼4童群交拍片...重判25年

▲權自立涉侵犯學童還拍片，畏罪跳樓身亡，而共犯梁姓友人則被處25年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／基隆報導

22年前犯下以迷藥性侵多名少女，判刑10年的「大貓系列」偷拍案主角權自立，被關了10年後出獄，又涉嫌侵犯國小女童，還拍下上百部影片、照片，結果被警方追捕時，權男藉口要去4樓拿取物品卻墜樓身亡。而與權男有相同變態愛好的共犯，還有一名曾在台北市立美術館任職的梁姓男子，也被基隆地院依加重強制性交等罪處25年徒刑。可上訴。

判決指出，權自立結識一名女子後，女子見權自立相當喜愛小孩，就經常請他照顧家中當時全都未滿12歲的3姊妹和另一名男童，而梁姓男子則利用幫忙權自立一起照顧孩子的機會，於2022年3、4月間，不僅以情趣用品數次侵犯大姊，又命令男童和大姊、二姊性交，自己也性侵兩姐妹並猥褻男童，整個過程逼小妹妹全裸在一旁觀看，並用手機拍攝共計39個影像檔案，犯行曝光後，遭檢方依妨害性自主起訴。

▲權自立在開南大學畏罪墜樓身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆地院審理，法官認為梁男犯行屬實，審酌他研究所畢業、在台北市立美術館工作、月薪5萬等情，依成年人利用兒童犯加重強制性交罪、加重強制猥褻罪、以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪、加重強制性交等等共14罪，處25年徒刑，並沒收iPhone手機1支、iPad2台、Apple筆電2台、行動硬碟4個。全案還可上訴。

事實上，梁去年前就因曠職遭北美館解聘，北美館強調，收到基隆地檢署起訴書後，才得知梁員私下涉有妨害性自主等違法行為，獲知法院判決結果後，也會同步將梁員所犯刑案一事，移送懲戒法院審理。

至於惡名昭彰的權自立，雖然犯行明確惡性重大，但因身亡，去年已獲檢察官處分不起訴。