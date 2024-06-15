火車座位被占一看票「妳到站了！」軍人PO文附1圖　全場歪樓狂喊帥

▲軍人分享故事，網友卻大歪樓。（圖／翻攝自當事人Threads）



記者施怡妏／綜合報導

一名身穿軍服的職軍搭火車，上車後發現座位被坐走，對方表示自己也是這個位置，他看了車票後驚呼「這裡就是新左營站，妳要趕快下車」，對方趕緊匆匆忙忙下車，差點坐過站，他將故事分享在Threads上，並附上一張照片，不少網友狂讚好心人，但更多網友歪樓喊「來看帥哥」、「把軍服穿得好帥」。

該網友在Threads發文，懶得換便服，直接穿著軍服搭火車北上，上車後看到位置上有人坐著，詢問該名乘客是不是坐錯位置，對方拿出票根表示自己也坐這位置，原PO看了車票資訊，驚呼「妳…坐到新左營而已，這裡就是新左營，妳要趕快下車了」。文中還附上一張穿著軍服，對著鏡子拍照的照片。

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貼文曝光，超過8千名網友點讚，「你太好心了，應該默默看著她繼續北上」、「你日行一善，好棒棒」、「我也遇過，但她拿的是昨天的票」、「你幫助一個差點過站的人」、「我有遇過拿不同日期票根要請我讓位的，當下只能提醒她搭錯日期」。原PO也幽默回應，「是我要坐那個位置，不然我要一路站到北上」。

然而，一票網友都歪樓，把目光放在原PO帥氣的臉蛋上，「我以為下一句是要電話」、「我是來看帥哥的」、「重點是版主穿軍服很帥氣」、「眼睛一亮得帥」、「你把軍服穿得很帥」、「其實她是為了等你」、「我只看到小臂好粗」、「為何我眼光是停留在寬實的胸膛」。