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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

號召「藍鷹」挺國會改革！　國民黨全台辦宣講規劃破百場

▲▼朱立倫 陳永康 國民黨智庫諾曼第登陸80週年省思國家安全座談會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國會改革法案覆議案將於21日進行記名表決，國民黨主席朱立倫預告，預計在全台各地舉辦上百場國會改革說明會。據了解，目前黨中央已在全台規劃破百場大大小小說明會，會依照區域的屬性不同，舉辦不同規模的活動，且為了對抗民進黨的「青鳥」支持者，國民黨也將支持者定調為「藍鷹」希望翱翔在空中之際，用銳利的眼睛查弊；目前各地方黨部持續規劃中，議題也會因地制宜，希望將國民黨的理念有效傳遞出去。

國民黨從今日開始舉辦「台灣第三波民主改革：國會改革說明會」反制。朱立倫更在中常會上預告，預計在全台各地舉辦上百場國會改革說明會，且不會只針對國會改革議題，還包括其他民生議題，議題也會因地制宜，傳遞出讓民眾有感的話題。

黨內人士說明，今天首場說明會舉辦在台南，下禮拜開始新北、台北也會接續舉辦，每場的人數目標希望可以突破百人，盡可能地將錯誤消息傳達正確，同時也會發送傳單、文宣，將資訊傳到各處。

此外，該人士也說明，國民黨也號召自己的支持者到各說明會支持，並定調這些支持者為「藍鷹」，速度敏捷、氣勢威猛，飛翔在空中外，用銳利的眼神來查弊案。

國民黨雲林縣黨部主委張嘉郡表示，目前正在規劃時間，正在和朱立倫、雲林縣長張麗善確認時間，屆時將邀請朱立倫跟張麗善共同出席說明會，向雲林鄉親說明國民黨推動國會改革法案的用意，以及其他福國利民的法案。

高雄的部分，高雄市黨部幹部表示，說明會將辦在下週日（23日），屆時將由朱立倫親自開講，市黨部主委的柯志恩親自主持，立委陳菁徽、林倩綺及黨籍議員也將到場說明國會改革法案的重要性，並一一擊破執政黨為了反對國會改革的造謠與抹黑。

針對議題的部分，朱立倫日前有提到，不只針對國會改革單一議題，還包括智庫以及黨團提出的「財政收支劃分法」，要讓民眾充分了解，地方爭取應有的建設跟預算，民進黨卻想要集權又集錢，不願意把這些重要的財政資源下放給地方。另外，80歲以上長者免巴氏量表、大法官會議正在討論的死刑存廢議題等，都要讓民眾清楚國民黨推動的重要政策與立場。

朱立倫強調，國民黨會透過每一場的說明會，讓大家清楚國會改革的重要，以及爭取地方建設財劃法的決心，也希望百場以上的說明會能延伸到未來街頭的宣講。讓大家清楚的了解，國民黨永遠跟民眾站在一起的決心。

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