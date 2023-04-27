5／1取消4機構定期快篩！「一般護理之家、老人福利機構」延長到月底

▲中央流行疫情指揮中心今舉行最終場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布，調整住宿式照顧機構定期執行COVID-19公費快篩措施，5月1日起取消「住宿式長照機構、住宿式精神復健機構、精神護理之家及榮譽國民之家」定期快篩措施，以有症狀時進行快篩，但「一般護理之家、老人福利機構」定期快篩延長到月底。

指揮中心發言人羅一鈞表示，5/1起取消4機構定期快篩，一般護理之家及老人福利機構的服務對象仍維持快篩頻率為每週一次，未滿2歲免篩，定期篩檢措施至今年5月31日止，服務對象有症狀時也需進行快篩，未滿2歲有症狀採PCR，陽性需即時接受口服抗病毒藥物治療個案，可立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助隔離或治療。

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▲指揮中心5/1起調整住宿式照顧機構公費快篩措施。（圖／指揮中心提供）

另外，工作人員有症狀時進行快篩，或機構認為有必要時（如有接觸史、群聚等）也要提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

而一般護理之家及老人福利機構因住民陽性率尚未明顯下降，仍在0.4%-0.6%，因此定期篩檢措施再延長執行至今年5月31日止，公費試劑將陸續寄出，公費試劑發放對象為一般護理之家及老人福利機構住宿式照顧機構。

▲指揮中心4/27公布全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢。（圖／指揮中心提供）