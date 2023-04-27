天坑中救出特斯拉！Model Y超勇還能開　前進有「喀拉喀拉」異音

▲特斯拉被拉起後，車窗、雨刷都還能正常啟動，踩下油門也能前進。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹北市莊敬六街某社區大門口今(27日)驚傳天坑，一輛停放在停車格的特斯拉Model Y當場被吞噬、重重墜入坑中。初步了解，這已是該名建商第5度出包，現場疑似是超抽地下水，路基土壤被掏空才會釀禍。稍早該輛Model Y已被吊起，雖然車身「咪咪冒冒」，但還能移動，只是前進時車體內會發出「喀拉喀拉」的異音。

據了解，該處為知名建案工程正在施工，先前已經傳出4次路面崩塌事故，縣府一度勒令停工，回後又再度復工，不料今(27日)第五度出現天坑，一輛停在路旁的特斯拉Model Y還當場被吞入坑中；而該名車主因看上特斯拉的安全性，上個月才剛牽新車，怎料今到附近辦事，一出來愛車就沒了。

稍早大型吊車也到場，從天坑中將Model Y吊起，左側車身嚴重毀損，不只板金變形，車窗、擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀，後照鏡更是整個爛毀。現場人員坐上駕駛座檢視基本功能，發現右側車窗、雨刷還能正常啟動，車子也能發動，踩下油門後還緩緩前進，看似功能並未受到嚴重破壞，但特斯拉在前行時，內部會一直傳出「喀拉喀拉」的異音，疑似「有內傷」，稍後將拖離現場，進行更進一步檢視。