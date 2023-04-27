特斯拉剛買1個月就墜天坑！　Model Y整台「咪咪冒冒」車況超慘

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹北市莊敬六街某社區大門口今(27日)驚傳天坑，一輛停放在停車格的特斯拉Model Y當場被吞噬、重重墜入坑中。初步了解，這已是該名建商第5度出包，現場疑似是超抽地下水，路基土壤被掏空才會釀禍。稍早該輛Model Y已被吊起，左側車身「咪咪冒冒」，模樣十分悽慘。

▲新竹竹北天坑，特斯拉被吊起車況十分悽慘。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

據了解，該處為知名建案工程正在施工，先前已經傳出4次路面崩塌事故，縣府一度勒令停工，之後又再度復工，不料今(27日)第五度出現天坑，一輛停在路旁的特斯拉Model Y還當場被吞入坑中，場面十分駭人。

目擊者透露，車主目睹特斯拉躺在天坑時相當傻眼，表示上個月才剛交車，今到附近辦事，將車停在停車格內，怎料才進去一下，「再出來車就沒了！」諷刺的是，該名車主去辦事的建築物，也是由同一建商所建。

新竹縣議員蔡蕥鍹今到場視察，指出這已是建商施工後第5次塌陷，之前附近也曾發生過4次塌陷事件，本次塌陷發生在莊敬六街一處社區門口，推測疑似是最近抽取地下水，造成路基土壤流失才會釀禍，目前相關單位目前正在釐清發生原因。

稍早該輛特斯拉Model Y被吊起，左側車身嚴重毀損，不只板金變形，車窗、擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀，後照鏡更是整個爛毀，原本好好的一輛車變得「咪咪冒冒」，悽慘的模樣令車主十分心疼。