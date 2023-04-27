竹北出現天坑　隔壁馬路「3個月塌陷3次」！網見現場1幕抖：超空

記者施怡妏／綜合報導

新竹縣竹北市勝利一路某社區大門口（大遠百商圈附近）27日驚傳再現天坑，一輛灰色特斯拉當場掉入其中，相關單位已赴現場處理中，據了解，附近於2022年曾在3個月內3度路面塌陷，就有網友直呼，住附近的人超衰，而且從側面視角看，馬路底下超空，「附近的車子趕快移走吧，底下都掏空了」。

事實上，新竹縣竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路，於2022年6月、7月31日、8月24日，三度發生相同位置坍塌，路段緊急封鎖，縣長楊文科第一時間趕赴現場，強硬要求建商高層正視民眾安全，只要沒有徹底解決辦法和改善計畫，就持續停工。

怎料，今（27）日隔壁勝利一路出現天坑，一輛灰色特斯拉當場掉入其中，相關單位已緊急趕赴現場處理中，此次事件詳細發生原因仍有待進一步調查釐清。

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▲竹北再現天坑。（圖／記者陳凱力翻攝）



有網友在PTT發文驚呼，「建案周圍不知道塌陷幾次了，真的安全才復工的嗎？有沒有人要管管阿？住附近真的有夠衰欸」。

貼文曝光，網友看了照片後紛紛喊扯，「真的扯，如果剛好有人推嬰兒車經過真的會鬧出人命」、「敢住那裡的心臟真的很強」、「一坪上看一百萬的地方」、「好幾次囉～買在那的站穩囉」、「直達地下一樓」、「越塌越噴，下個月房價九字頭」、「如果摔下去電池起火燃燒，就變火坑了」。

▲勝利二路相同位置曾3度塌陷。（圖／記者陳凱力翻攝）

還有網友指出，「我看馬路下面到處都是空的，打掉重鋪吧」、「看起來坑的前後也都是空的耶」、「比較抖的是隔壁棟，地基看起來很空」、「這掏空的程度也太嚴重了吧」、「側面看更恐怖，空成那樣」。