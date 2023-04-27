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花蓮全中運再奪2金！女組空手道及鉛球封后　累計15金18銀17銅

▲空手道國女對打第一量級花崗國中吳艾寧斬獲金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲空手道國女對打第一量級花崗國中吳艾寧斬獲金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花崗國中吳艾寧勇奪國女組空手道第一量級金牌！教練黃靜表示艾寧是在學校新生訓練時看到空手道招生訊息，原本單純想要練習女子防身術保護自己而進入校隊練習，然而在教練的教導下越練越有興趣，甚至在去年全中運即以國一新生黑馬之姿獲得銀牌，今年更上一層樓奪下金牌。

艾寧接受訪問時提到，很感謝陳彥文、黃靜、張增文三位教練的指導，能在花崗國中空手道大家庭裡與同學們一起學習是她最開心的事，她的夢想是未來能代表台灣參加亞運為國爭光。

▲空手道國女對打第一量級花崗國中吳艾寧斬獲金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲高男舉重81公斤級，花蓮體中余棖瑋銀牌。

另一面金牌是由玉里國中周苡蓁在國女組田徑鉛球項目以13.76公尺成績奪下。教練劉志宏表示，苡蓁是一位自我要求很高、求勝意志旺盛的選手。雖然苡蓁在上週罹患A型流感，但在家休養期間仍以教練建議的訓練處方自主練習不懈怠。比賽時第一次試擲即擲出13.45公尺的好成績，這讓教練與苡蓁的信心大增，果然在第三擲時擲出13.76公尺勇奪金牌。

花蓮縣選手優異的表現值得一提的還有花蓮體中射箭選手楊凱涵。凱涵第一天在個人70公尺排名賽單局以342分破大會（原紀錄341分）技冠群雄，並順利挺進金牌戰。在金牌戰時因為新竹忽強忽弱的風勢打亂了凱涵比賽的節奏，最後以一分些微差距「銀」恨，但是凱涵優異的表現仍讓教練宋佳駿相當欣慰。

▲空手道國女對打第一量級花崗國中吳艾寧斬獲金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲高中女子組射箭個人對抗賽，花蓮體中彭夢欣獲得銀牌。

4月26日花蓮縣其他選手優異的表現還包含花蓮體中彭夢欣榮獲高女組反曲弓個人賽銀牌、花蓮體中楊凱涵榮獲高男組反曲弓個人賽銀牌、花蓮體中余桭瑋榮獲高男組舉重81公斤級銀牌、花崗國中黎國則榮獲國男組空手道第五量級銀牌、花崗國中何家樂榮獲國女組空手道第三量級銀牌、海星中學徐泉福榮獲國男組田徑鐵餅銅牌。

花蓮縣代表隊單日藉由田徑、空手道、舉重及射箭項目的優異表現，進帳2金5銀1銅；目前累積總獎牌數為15金18銀17銅。
 

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