移民署關懷屏東東港移工　共同祈福歡慶開齋節

▲東港鎮海公園開齋節活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為關懷外籍移工及漁工在臺生活，提醒最新法令及政策，移民署南區事務大隊屏東縣服務站與專勤隊近日參加屏東縣政府勞動暨青年發展處於東港鎮海公園舉辦的開齋節活動，與現場穆斯林朋友們同樂。

另設置多元文化及法令宣導攤位，利用臺灣夜市常見的推推樂小遊戲，宣導「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」及相關法令，以寓教於樂的方式紓解移工朋友們的工作壓力，加深他們對相關法令的瞭解，並向現場民眾介紹開齋節由來，讓臺灣民眾能更加認識穆斯林文化。

屏東縣政府今年選在東港辦理開齋節活動，除考量東港為轄內穆斯林外來人口最多的地方，不僅有屏東第一座清真寺，同時還有各式各樣的東南亞料理店及雜貨店，是最能讓移工朋友感受家鄉溫暖的地方。

而開齋節是穆斯林重要的節日，如同臺灣的新年一樣重要，開齋節前會先進行一個月的「齋戒月」，在齋戒月期間，每天從黎明破曉至日落前，穆斯林都需禁食，不可飲水、抽菸，意在讓衣食無憂的人們感受飢渴的滋味，讓人們學會加倍珍惜食物與水源，從而激發更多人自願幫助貧窮者。

屏東縣服務站主任武淑賢受邀到場與現場的穆斯林朋友們關懷互動，除親自宣導「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，並以有獎徵答方式與參加民眾同樂，富有親和力的表現瞬間拉近與移工朋友們的距離。

來自印尼的移工麗雅一看到服務站的宣導看板，立刻連連點頭，表示已經有朋友得以早日返回家鄉，在有獎徵答時更是積極搶答，大聲說出「免收容、低罰鍰及免管制」的從寬論處措施，標準而快速的回答逗笑大家，更如願拿到豐厚的獎品。

武淑賢表示，移民署尊重多元文化，不僅新住民，在臺移(漁)工朋友也是移民署重要關懷的對象，屏東縣服務站期望藉由不同宗教文化交流活動，貼近移工朋友們的生活，更加了解他們的需求，未來也將持續結合公私部門資源共同合作，擴大服務及宣導效益。移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」即將於 6月30日結束，符合專案資格的「自行到案」者，只需繳最低逾期罰鍰2千元，並可免收容及不管制，請大家告訴身邊的親朋好友，鼓勵逾期外來人口把握機會，儘速向移民署自行到案，若有相關問題，可撥打多國語言免付費專線0800-024-881諮詢。