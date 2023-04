快訊／紐西蘭克馬得群島發生規模7.3強震　發布海嘯警報

▲紐西蘭北部克馬得群島發生強震。(圖/翻攝自USGS)

記者詹雅婷/綜合報導

美國地質調查局數據顯示,紐西蘭東北部克馬得群島(Kermadec Islands)區域24日當地下午1時41分發生規模7.3大地震,深度僅10公里。美國海嘯警報系統於地震發生後發布海嘯警報。

紐西蘭國家緊急事務管理局(NEMA)稍早透過推特表示,正在評估這起地震是否引發了可能影響到紐西蘭的海嘯,將於初步評估完成後,盡快提供最新資訊。

▼美國太平洋海嘯警報系統發布海嘯警報。(圖/翻攝自PTWC)

We are assessing whether the M7.3 KERMADEC ISLANDS REGION earthquake at 2023-04-24 1:42 PM has created a tsunami that could affect New Zealand. We will provide an update as soon as the initial assessment has been completed.