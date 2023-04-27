3生肖今起大翻身！財運連旺5天　躺著爽數錢不是夢

▲3生肖未來5天將迎來財運大爆發。（示意圖／記者李佳蓉攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

4月已接近尾聲，之前的生活也許沒什麼好運，不過驚喜有時候會突然到來！專門探討生肖運勢的搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》即點名指出，有3生肖在4月底5月初（4/27~5/1）運氣超好，會被好運包圍，接財接福、財運相當旺。

生肖牛

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屬牛的人生性憨厚老實，為人成熟穩重，不管做什麼都是穩紮穩打；4/27~5/1事業和生活都會取得不錯的成績，財運也非常好，能輕鬆發大財，不用在外風吹日曬，坐在家裡數錢就夠了，令人羨慕！

生肖虎

屬虎者有上進心，事業心強；4/27~5/1財源廣進，定享富貴，職場上發展順利，日後事業有成，無論男女都必成大器，日子越過越富足，闔家歡樂，一生福澤深厚！

生肖兔

屬兔的人頭腦靈活，做事不會一成不變；4/27~5/1橫財、大獎飛進門，運勢跟著飆漲，桃花運旺，可說是愛情事業雙豐收。他們運勢高升，財神爺頻繁來到家中做客，命裡的財富將會被激發出來，不僅能讓事業如魚得水，且橫財來，假若能珍惜好時機，加倍努力，將會正財橫財一起旺，收入滿滿。

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