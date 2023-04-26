男百貨墜樓！26歲OL慘遭砸中「肢體變形」重傷...坎坷身世曝

▲女子在逛百貨公司時，竟不幸被高速墜落的男子砸中。（圖／CTWANT提供）

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大陸一名男子，本月23日在上海某百貨公司墜樓，一個成人的軀體高速墜落，瞬間砸傷一名OL女顧客，兩人雙雙倒臥肢體變形，男子當場身亡，而被男子砸傷的OL，人還在醫院ICU接受治療。但該名女子家境並不富裕，家人正為女子高額醫療費發愁。

根據《極目新聞》報導，大陸上海閔行區公安分局於本月23日接獲報案，有一名51歲的男子，從劍川路某百貨5樓墜樓，當場將一名在百貨逛街女顧客砸傷，兩人「肢體變形」，男子因搶救無效身亡。

至於被砸傷的26歲OL女顧客，人目前在醫院ICU接受治療，雖然已經清醒，但腦部和頸椎都嚴重受傷。該名OL家屬透露，女子今年剛入職上海一間公司，就差幾天便能從試用人員轉為正職，沒想到當天上班前，只是先去百貨公司一下，卻被這名墜樓的男子嚴重壓傷。

《極目新聞》報導並提到，這名OL的家境並不富裕，母親在北方某城市打工，父親在老家照顧年邁的奶奶，家屬眼下雖然很希望把人順利治療康復、脫離危險，但也坦言OL此次重傷的醫藥費，家裡很難負擔，後續相關費用的支付，對家裡帶來極大的經濟壓力。

大陸江蘇法德東恆律師事務所高級合夥人藍天彬律師分析，墜樓男子已經死亡，但他墜樓時壓傷人，必須由男子的繼承人，在遺產範圍內承擔民事賠償責任。至於發生墜樓的百貨公司，也要確認是否盡到安全保障義務，再來評估是否也必須承擔責任。

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