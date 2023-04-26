侯友宜赴議會施政報告　「安、居、樂、業」4議題談40分鐘

▲侯友宜赴議會進行施政報告。（圖／記者崔至雲攝，下同）



記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（26）赴新北議會進行第四屆第一次定期會施政報告，侯友宜大約在開議前20分鐘抵達現場，整理完手邊資料後他起身與同黨籍議員及綠營議員握手致意，在施政報告上他以「安、居、樂、業」四議題作為40分鐘的報告內容，他提到，市府延續上屆任期的光榮及成果，不斷再精進努力，不停向前，開啟本屆任期的前瞻及願景，以民為天，為新北市民拚一個安居樂業的好生活。

侯友宜表示，市民的各項福祉是市府最重視的事情，一定要穩健推進民生攸關的各項服務，包括公共托育中心全市已累計120家，家外托育率達42%，均為全國之冠；日間照顧中心已設立75家，114年將累計設置百家；持續向中央爭取重新劃分醫療資源，更持續關懷原住民、客家及新住民等族群，希望人人都能在新北市獲得認同。

侯友宜指出，以板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心為核心，翻轉新北，推動都更三箭及重大土地開發案，如林口工一重劃區、中和秀朗橋北側區段徵收及蘆洲南北側農業區專案等；自108年起推動多元都更核准數達669件，為過去20年的4.4倍；安坑輕軌於112年2月完工通車，目前本市轄內已達公里、78座車站；淡北道路正辦理工程發包，力拼117年完工通車；污水接管達119萬2127戶，用戶接管普及率為72.50%，累計接管戶數為全國第一。

疫後國門逐步開放，國內旅遊人潮也不斷增加，侯友宜近一步指出，新北擴大辦理四大節慶活動及「觀光三環六線」，成為觀光大市；2023萬金石馬拉松為全國第一且唯一獲世界田徑總會公布的金標賽事。

侯友宜強調，新北藉由「六大產業區域」與五泰技術、三蘆服務等「兩大跨域核心」產業布局，以「點、線、面」架構串連，驅動產業永續發展。新冠肺炎疫情影響全世界，新北市作為台灣最大的直轄市，肩負守護400萬新北市民的重任，感謝府會並肩作戰、團結信任，讓新北市挺過艱難的防疫時刻，「我們已經準備好了，將與市民及議會攜手努力，迎接疫後新世界」。