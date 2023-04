別出心裁農事課「一日小農夫+雙語體驗」　認識從產地到餐桌

▲活動邀請花蓮縣內參與雙語課程之13名小學生協助農場演練雙語導覽。(圖/花蓮縣政府提供,下同)

記者王兆麟/花蓮報導

花蓮縣政府「Fun遊花蓮菜市場(Let’s Have Fun In Hualien Traditional Market)」系列活動,日前結合語言學習、生態導覽及農事體驗,舉辦「一日小農夫」課程。為縣內學子打造多元且生活化的語言學習情境,同時也協助農場演練雙語導覽,營造雙語友善環境。

活動邀請花蓮縣內參與雙語課程之13名小學生來到壽豐「伍go 農場」,由「有塊田農場」主人莊傳芬及台灣好基金會農事課程講師吳崇閣兩位帶路人引領,認識花蓮近年重要的經濟作物「馬鈴薯」,以中英雙語詳盡解說,使小朋友深入瞭解作物從栽種到收成的生長歷程及特性,從產地、市場再到餐桌,全方面認識花蓮的有機農業。

▲學生們蒐集落葉、在園區體驗製作有機堆肥。

課程安排學員體驗採收馬鈴薯,教導以45度角鬆土,再用手撥土,將馬鈴薯取出,觀察力驚人的小學員們很快發現訣竅,只要沿著根部尋找,就能迅速在土堆中找出馬鈴薯,學員們在田中玩得不亦樂乎、並獲得豐碩的成果。

採收體驗後,帶路人以英語為小學員們複習馬鈴薯的特性,例如提問「Which part of the potato is edible ?」(馬鈴薯的哪個部份可以食用),小學生都正確答出「We eat its tubers.」(我們吃它的塊莖)。辛勤流汗後將自己挖掘的馬鈴薯烤來吃,更顯美味。

▲教導學生以45度角鬆土,再用手撥土,將馬鈴薯取出。

採收馬鈴薯後,眾人來到位於壽豐鄉白鮑溪旁的「有塊田」有機農場,帶路人莊傳芬以雙語為小學員們導覽農場裡的各項設施,也說明友善耕作的理念,並帶領學員蒐集落葉、在園區體驗製作有機堆肥;走進「鴨鴨步道」,學習分辨公鴨與母鴨、及鴨子飼養方式;觀察雞舍與魚池之間透過特殊的斜坡設計,造就共生循環的生態系統。

▲認識共生循環的生態系統。

導覽結束,學員們將早上採收的馬鈴薯料理成煎餅,學習從刨絲、混合麵粉到煎煮成形,品嚐馬鈴薯最原始的美味;活動最後,學員們一起享用農場主人以花蓮在地有機農產所料理的豐盛晚餐,如農場自種的米、山蘇、四季豆、馬鈴薯等,品嘗田園中的美味,飽餐後再到園區裡聆聽夜間生態解說、觀賞螢火蟲漫天飛舞的盛景為一日的行程作結。

▲學生們將採收的馬鈴薯料理成煎餅,品嚐馬鈴薯最原始的美味。

「一日小農夫」課程後,小朋友們都顯得意猶未盡,紛紛回饋表示,農事雖然辛苦,但田園裡的生態豐富、好玩又有趣,希望下次能再參與類似的課程。

縣長徐榛蔚表示,透過雙語解說,讓學員們學習不少有關農場的英語用詞及生活會話,配合深入淺出的生態導覽及農事體驗,讓學員在雙語的環境中,進一步認識花蓮的有機農業,也熟悉故鄉的物產與風土,期待課程在小學員們心中種下的種子,有朝一日將開枝散葉、成為花蓮的重要支柱與根系。