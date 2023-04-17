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一天2狀況！長榮航空班機滑行「插銷忘移除」　延誤25分鐘起飛

▲▼長榮一班航機進入滑行道後被發現忘記移除轉向插銷。（圖／讀者提供）

▲長榮一班航機進入滑行道後被發現忘記移除轉向插銷。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航勤昨(16日)深夜拖機作業不慎，導致一架長榮航空A321飛機翼尖撞上停放一旁的波音777飛機，導致機鼻破損，該駕駛員遭暫停勤務，不過狀況不僅這一起，今上午松山機場也發生一架長榮航班準備進入滑行道時，竟未將轉向插銷移除，機務人員發現後緊急通報並前往一處，班機延誤25分鐘起飛。

長榮航勤昨(16)日深夜於桃園機場執行一架長榮航空A321-200空機拖機作業時，拖車駕駛員於滑行道轉彎進入停機坪時，A321-200飛機碰觸停放於停機坪之長榮航空777-300ER客機，造成A321-200飛機右側翼尖及777-300ER機鼻受損。

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未料今還有另一起意外，今天松山機場一架長榮航空航機滑行至滑行道上，發生A330鼻輪轉向插銷未移除情況，塔台獲知後要求該航機停在滑行道上，並協助機務人員進入滑行到前方，並移除插銷。據悉，插銷未移除將影響航機無法轉向。

長榮航空表示，今(17)日松山-羽田BR192航班原定上午7點30分起飛，飛機於開始進入滑行道時，長榮航太機務人員發現該班機鼻輪轉向插銷未移除，因此立刻請航務組及松山塔台協助，讓飛機暫停於滑行道等候，經機務人員至機邊移除插銷，並確認安全無虞後，該班機於上午7點55分起飛。

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