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旅遊開放陷膠著？　國台辦：民進黨「封堵」两岸旅遊之路

▲▼國台辦,朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

兩岸旅遊陷入膠著，對此，國台辦今（26）日回應稱，民進黨當局應當順應民意，完全的破除人為的障礙，採取切實措施恢復兩岸雙向交流和正常往來。

朱鳳蓮指出，台灣禁止大陸居民赴台、單方面關閉「小三通」、大面積取消兩岸直航航點，禁止台灣旅行社展開赴大陸旅遊業務等一系列的禁限措施，封堵兩岸旅遊發展之路。

朱鳳蓮表示，今年年初以來，大陸採取一系列促進兩岸人員便利往來的措施，受到兩岸同胞肯的定和歡迎，民進黨被迫在開放「小三通」恢復部分和兩岸直航航點問題上有所鬆動，但兩岸同胞希望盡快實現兩岸人員往來正常化，各領域交流常態化。

朱鳳蓮最後強調，民進黨應當順應民意，完全的破除人為的障礙，採取切實措施恢復兩岸雙向交流和正常往來。

陸委會今早表示，開放陸客來台觀光，並非我單方面解禁即可促成，關鍵是兩岸同時做出開放，「陸方至今仍未開放陸客來台自由行。」

陸客來台觀光是依據「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議」辦理，過去3年多來，兩岸因疫情因素，暫停大陸團客來台觀光，有關疫後重新開放，雙方接待能量是否足夠及如何重啟，均需雙方主管機關共同檢視，完備相關接待量能及安全管理配套措施，才能順利推動。

陸委會說，針對陸團來台觀光，過去曾出現營運「一條龍」、陸客行蹤不明、從事與許可目的不符活動、旅遊品質不佳、積欠團費、逃漏稅等問題；陸客來台自由行亦曾發生行蹤不明、國安疑慮個案（如：至軍事重地附近攝影）及意外事件聯繫通報困難等問題，引發各界關切或疑慮。

陸委會指出，相關機關將持續進行檢視及相關管理整備工作，「希望在開放陸客觀光後，可提供優質、安全的旅遊環境，並有助於國內旅遊產業的發展。」

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