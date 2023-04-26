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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「敏感時機」啟動兩岸貿易壁壘調查　國台辦：依WTO原則正當合理

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部啟動台灣對大陸貿易限制措施貿易壁壘調查。（圖／CFP）

記者蔡儀潔、魏有德／北京－台北 連線報導

大陸商務部12日宣布啟動對台灣貿易壁壘調查，涉及2,455項商品，包括農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查可延長至2024年1月12日。外界認為啟動時間點敏感，有政治介入經濟之虞，對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮強調，台灣當局長期單方面大量限制大陸產品輸入是客觀事實，依據WTO非歧視原則和大陸有關規定進行貿易壁壘調查，完全正當合理。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝央視）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝央視）

朱鳳蓮提到，兩岸同為世貿組織（WTO，下同）成員，按世貿組織規則，2002年台灣地區以「台澎金馬單獨關稅區」名義加入後，應解除對大陸相關貿易限制，「在世貿組織歷次對台貿易政策審議中，秘書處報告均有提及，大陸方面也在發言中明確表達關注，敦促台灣方面履行世貿承諾，修改不合規措施，但台當局至今仍單方面限制大陸2400多項產品輸入。」

至於啟動貿易壁壘調查被外界認為會影響ECFA，或在兩岸民間交流上造成負面影響的疑慮，朱鳳蓮表示，要交流 、要合作是兩岸同胞的共同心聲，「歡迎並積極支持兩岸工商界和產業界加強交流合作，為推動兩岸經濟交流合作、深化兩岸融合發展發揮更積極的作用。」

朱鳳蓮強調，大陸方面就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，是因為台灣當局長期單方面限制大量大陸產品輸入，損害大陸相關產業和企業利益，同時也損害台灣消費者利益，「兩岸在非歧視原則下公平貿易更有利於推進兩岸貿易良性發展，更有利於兩岸產業和企業優勢互補 、共同發展。」

據了解，大陸食品土畜進出口商會、五礦化工進出口商會和紡織品進出口商會日前向商務部提出調查申請，商務部依據世貿組織非歧視原則和大陸有關規定，決定就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。

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