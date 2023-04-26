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綠營抗議總質詢提前　藍議員轟：賴清德黑手伸入新北議會

▲▼ 新北市議會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市議會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市議會昨日以投票方式決議變更市政總質詢時間，從原本的6月5日前移至4月27日，此舉遭民進黨不滿，昨日拉白布條抗議。對此，藍營市議員表示，綠營表現令人失望，不僅頻頻打斷國民黨議員發言，也大鬧議場內外，不顧市政，只想亂政，更證明副總統賴清德黑手伸入新北市議會，綠營議員淪側翼踐踏民意。

4月25日召開第一次定期會預備會議，藍綠雙方甲級動員，經過議會討論、協商，最終以表決33票通過議程變更，市政總質詢將於4月27日開始，表決結束後，民進黨拉起白布條抗議並表示強烈譴責。

國民黨新北市議員呂家愷列出民進黨近期的記者會表示，總質詢調整是因應「民」意，民進黨近期三天兩頭召開記者會，要求侯友宜負責、侯友宜說清楚，為了避免民進黨的政治鬥爭影響議會進行，將總質詢調整至4月27日開始，讓民進黨的議員們可以直球對決問到飽，問到飽之後，可以讓議會回歸理性問政，而不要一天到晚意識形態的抹黑、作秀。

呂家愷列出民進黨近期針對侯友宜召開記者會場次，3月17日 「請侯友宜表態反不反黑金縣長和議長」、3月30 日「侯友宜說清楚講明白」、3月31日「侯友宜連任百日失民心」、4月5日「藍營縣市長施政百日，傲慢擺爛」、4月13 日「請侯市長好好上班，不要滿腦子想上場」、4月17日「侯友宜說清楚講明白」、4月18 日「不好好做事 只好喬事」、4月18日「有錢喬黨務，沒錢鋪道路」、4月19 日「溜出國前，侯侯說清楚」。

呂家愷表示，民進黨不停地要求侯友宜市長說清楚講明白，國民黨這次就順應「民」意，讓侯市長提早來到議會給民進黨直球對決問到飽，也希望民進黨在總質詢上能好好表現，好好的把問題問個夠、問個飽。

新北市議員江怡臻也指出，不少民進黨新北市議員都想討論市政，爭取地方建設，卻被要選總統的賴清德和側翼打手綁架，他們正是癱瘓新北市政的兇手。

江怡臻指出，從民進黨對侯友宜的「攻擊」來看，黨團總召說要把議會變腥風血雨，到民進黨每天必打侯友宜，民進黨開記者會專場批評侯，從3月中至今就最少14場，有時還一天罵兩次。

侯友宜今日下午將進議會施政報告，江怡臻呼籲民進黨，「議會是市政殿堂，不要再問選總統的事，也呼籲賴清德管好你的側翼、管好你的打手吧！」。
 

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總質詢綠營議員賴清德新北議會

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