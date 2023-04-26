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限時4天！超商咖啡「+10元多1杯」　爽喝大杯美式只要28元

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市自4/29起推出「咖啡+10元多1杯」、「咖啡買20送20」等優惠。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

五一勞動節連假即將到來，為犒賞廣大勞工和上班族的辛勞，就有超商推出一系列優惠，其中，愛喝咖啡的一定要把握機會買，門市有「大杯美式、大杯拿鐵加10元多1件」、「特濃美式、特濃拿鐵買20杯送20杯」，換算下來，單杯大杯美式、特濃美式都只要28元，十分划算。

萊爾富推出「勞動節咖啡優惠」，4/29起至5/2止，Hi Café大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵可享「同品項買20杯送20杯」，不限冰熱，最多直接現省1300元，除可在門市購買外，亦可透過Hi-Life VIP APP整買零取下訂，不僅可跨店寄杯，還可轉贈給親友。

另外，同期間門市還有Hi Café大杯美式、大杯拿鐵「加10元多1件」，換算下來，大杯美式平均單杯不到28元、大杯拿鐵單杯也只要33元。

▲▼萊爾富勞動節優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富也在4/29至5/1推出「嗨寶向勞工致敬」活動，多款指定飲品、零食、啤酒等下殺5折起。

連假出遊或宅家絕對也少不了飲品及零食陪伴！萊爾富自4/29至5/1推出「嗨寶向勞工致敬」活動，多款指定飲品、零食、啤酒等下殺5折起，包括能量補給類的黃金康貝特能量飲料、葡萄王益菌王粉末顆粒（3包入）、無糖雪碧（600mL）等皆享同品項買1送1；提神類的艾洛瑪焦糖拿鐵、喬亞滴濾拿鐵咖啡、貝納頌經典拿鐵，以及人氣零食滿天星洋芋脆片、卡迪那95℃mini脆薯美式肋排口味、乖乖玉米脆條五香等，皆享同品項加10元多1件。

7-11推出「安心取送購物金」活動，目前剩4月29、30日登場，至各大網購平台下單選7-11取貨，於這2天到店取貨即可獲得11元7-11購物金1組，數量有限，送完為止；OPEN POINT會員報電話號碼或刷會員條碼，還能直接將購物金存入OPEN POINT APP中，不怕小白單遺失還能節省紙張浪費。

▲▼7-11限時4天取貨送購物金 。（圖／7-11提供）

▲4月29、30日至各大網購平台下單選7-11取貨，於這2天到店取貨即可獲得11元7-11購物金1組。

7-11自2021年領先推出安心取服務，已成網購族生活小確幸、累積至今已送出高達1.6億元購物金！不僅不定期推出取貨送購物金活動，更響應政府反詐騙政策，透過「門市端預防性宣導」、「安心取線上申訴平台」兩大策略協助防範詐騙包裹，透過6700家門市提供消費者全台最綿密的安心網購服務網絡。

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