漢光演習請休假遭刁難　空軍士官長告指揮官求償20萬！法官說NO

▲國軍漢光演習實戰演練畫面。（資料照／翻攝國防部臉書）

記者黃哲民／台北報導

空軍1名一等士官長2019年被調任松指部期間，請休家庭照顧假不參加為期5天的漢光演習被拒，他的妻子氣得抱幼子到國防部抗議，士官長自認因揭發軍方採購弊案而遭霸凌，還遭軍方以「屢屢託故圖免訓練」等語抹黑他，因此怒告少將指揮官等上司求償精神慰撫共20萬元，台北地院認為士官長提不出非得親自照顧小孩的「堅強理由」，且的確沒準時報到受訓，判他敗訴確定。

這名士官長目前任職國防部，2019年他任職空軍司令部時，具名檢舉1件採購案有浮報費用之嫌，隨即被調任空軍松山基地指揮部(松指部)擔任補給隊補給士，他自認吹哨揭弊卻被一腳踢開、軍方用調職舉動霸凌他，拒絕依令在同年5月1日到職，拖到5月6日才向松指部報到，隔天起請假到同月10日，接著同月14日又休假到同月17日。

士官長並於同月13日正式上班第1天，依《性別工作平等法》向松指部要求調整他的工時，並申請同年(2019年)7月2日至同年12月26日的留職停薪育嬰假，接著在同月23日請休同月27日到31日共5天家庭照顧假，正好與為期5天的漢光演習撞期。

▲空軍松山基地。（資料照／記者李毓康攝）

松指部考量他當時情緒不穩，准他到職立刻休假與後續的育嬰假，僅要他盡快補做應於到職1周內完成的在職訓練，但不准他在漢光演習期間請假，也不同意調整他的工時，並提醒士官長已有「屢屢託故圖免訓練，顯已肇生違失行為」情形，要求他「應接受訓練，恪遵軍中法令，嚴守紀律，服從命令」等。

士官長認為合法請假被刁難，他的妻子更暴怒帶著幼子到國防部大門抗議，松指部接獲通知後讓步，准士官長休假免參加漢光演習，士官長仍感委屈，主張被違法調職松指部影響他的家庭，使他蒙受巨大精神壓力，每天上班都身心不適，松指部時任少將指揮官與補給隊中校隊長卻以「逾時報到，影響軍譽」為由懲處他。

士官長強調在演習期間請假是因為他年僅1歲的幼子發燒，被診斷出「急性細支氣管炎、發燒、腹脹，宜由家人照顧休養」，妻子心力交瘁，但2位長官身為僱主，卻抹黑他不配合單位訓練、不執行單位任務、不斷休假逃避，還揚言取消他外宿回家資格。

士官長自認從未怠忽職守、也沒違法犯紀，他不甘名譽權、健康權、家庭權及工作權受損，提告要求指揮官與隊長連帶賠償精神慰撫共20萬元。

2位長官攤開士官長當時的出勤資料，指士官長到職後到開始休育嬰假前，短短2個月用光慰勞假、例休外加事假，在松指部實際上班僅8天，且他明知到職就要受訓，仍一再請假不參加，直到要被懲處才補訓，公文批示內容純就客觀事實敘述，毫無妨害名譽意圖。

▲國軍漢光演習實彈演練畫面。（資料照／翻攝國防部臉書）

此外，指揮官強調松指部是作戰部隊，無所謂「固定工時」，難以像其他公家機關或民間公司調整工時，所以依軍中規定回絕士官長，原先不准士官長在演習期間請假，是因他提不出必須親自照料的事證，且漢光演習是年度演訓，演習視同作戰，全體國軍都應排除萬難戮力完成任務，但後來已准假，士官長應無任何權益受損。

法官審理認為，現役職業軍人的僱主是「國家」、不是指揮官，本案指揮官不准士官長調整工時或請假，都依任務需求、軍中法令及幕僚單位建議，縱然決策轉彎准假，仍無恣意濫權之嫌，至於提醒士官長配合補課受訓，用語可能不夠精確而刺耳，但難以認定意圖侵害名譽權，且士官長的確有未依規定完成到職訓練情形。

法官強調，《性別工作平等法》雖規定可請休家庭照顧假，但不是受僱人一提出申請、僱主就有同意的義務，演習因屬重要戰訓任務，所以停止事假申請，但依相關會辦意見，若有「堅強理由」、檢附相關證明，仍有准假空間，是士官長經告知仍沒提出「堅強理由」，一審據此判士官長敗訴，士官長上訴二審仍被駁回，敗訴確定。