　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

牌照稅繳納期限到5／2　竹市稅務局提供多元繳稅管道

▲112年使用牌照稅繳納期限只到5月2日。（圖／新竹市政府提供）

▲112年使用牌照稅繳納期限只到5月2日。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

112年使用牌照稅繳納期限只到5月2日，經統計至4月24日尚有4成6的民眾還未繳納，提醒車主如期繳納，以免逾期被加徵滯納金。新竹市稅務局提供多元繳納管道，並鼓勵民眾多加使用e化繳稅，3萬元以下也可至便利商店繳納，另也提醒民眾，5月6日以後只能到金融機構繳稅。

稅務局表示，112年使用牌照稅自4月1日開徵，截至4月24日已繳納53.28%，鼓勵民眾多使用e化繳稅，可掃描繳款書上QR-Code、使用線上查繳稅服務或以行動支付方式繳納，或者至代收稅款的金融機構（郵局不代收），也可利用自動櫃員機、電話語音、網際網路轉帳繳稅。

稅務局說明，民眾如逾期繳納稅款，每逾3天加徵1%滯納金，最高加徵至10%，超過30天仍未繳納，將移送行政執行機關強制執行。如1600cc自用小客車全年應納稅額為7,120元，5月3日至5日繳納因未逾3天，免加徵滯納金，5月6日至8日則加徵1%滯納金71元、5月9日至11日加徵2%滯納金142元，以此類推計算，6月2日以後繳納加徵10%滯納金。

民眾如未收到或遺失繳款書，5月5日前登入「線上查繳稅系統（https://reurl.cc/EGlK4n）」，輸入車牌號碼加身分證字號／統一編號，就可以查詢到使用牌照稅繳稅資訊，再以信用卡或儲蓄存款帳戶，輕鬆完成線上繳稅。稅額在3萬元以下者，亦可以車牌號碼加身分證字號／統一編號，使用便利商店多媒體資訊機查詢並列印繳納單至櫃檯繳納。

此外，車主戶籍地或居住地址如有搬遷，而未收到繳款書，可透過稅務局網站(https://www.hcct.gov.tw)線上申辦或電話、臨櫃申請變更投遞地址，使用牌照稅繳款書即能寄送到指定投遞地址。

民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／陳致中要被關了！　判刑定讞
快訊／桃機航班藏炸彈！118旅客大清查　折騰2hrs結果曝
快訊／才1500萬交保　顏寬恒夫妻遭起訴
1780元買回2塊肥皂！　直擊遭騙過程
快訊／北市教育局正式公告　「創校57年」女中8月起停招
小六童遭掐脖撞牆！老師放話「一堆混球不聽人話」　動粗原因曝
女房客繳不出租金　「想用身體抵債」當場脫了！他嚇跑：吞不下去
將進入流行期！　腸病毒單周近8千人就醫「創6年新高」
取消一次性備品！他到花東住宿氣炸：誰帶濕毛巾出門？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

牌照稅繳納期限到5／2　竹市稅務局提供多元繳稅管道

假網戀詐騙！　「住家根本是空屋」台東大武警阻癡情男匯6萬

移工被劇毒赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」　緊急送醫注血清保命

吳鳳科大徵才博覽會　70廠商提供近3千職缺

嘉檢打詐策進會　公私協力共同民生導向反詐

擺脫危樓惡名！　嘉義金財神大樓喜迎家樂福...打造新商圈

5月熱血職棒！7場職棒例行賽移師花蓮　景點打卡送球票

防汛抗洪制敵機先　南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

新化義消顧問捐贈破壞器材及電動車滅火毯　提升消防人員救災效能

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

午後變天！　今晚雨區擴大

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

牌照稅繳納期限到5／2　竹市稅務局提供多元繳稅管道

假網戀詐騙！　「住家根本是空屋」台東大武警阻癡情男匯6萬

移工被劇毒赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」　緊急送醫注血清保命

吳鳳科大徵才博覽會　70廠商提供近3千職缺

嘉檢打詐策進會　公私協力共同民生導向反詐

擺脫危樓惡名！　嘉義金財神大樓喜迎家樂福...打造新商圈

5月熱血職棒！7場職棒例行賽移師花蓮　景點打卡送球票

防汛抗洪制敵機先　南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

新化義消顧問捐贈破壞器材及電動車滅火毯　提升消防人員救災效能

男歌手酒吧被妹狂放電！　結局曝光...竟產出「愛的結晶」

百善孝為先　黃偉哲為長者洗腳希望大家注重孝道

快訊／陳致中要入獄了！南港展覽館弊案涉洗錢　判刑1年定讞

日養雞場爆炸！15萬蛋雞活活燒死　火勢蔓延5小時

快訊／女遊阿朗壹古道「心臟不適昏迷」　無呼吸心跳直升機吊掛送醫

大直新商場搶先曝光！　董座爺曝國際級冰宮為「孫女們」打造

鶯歌小客車逆衝店面！橫掃門口整排機車　駕駛驚：方向盤卡死

獨／馬祖岸巡高官A軍糧罐頭！運回台還找司機接貨...友驚曝內幕

快訊／國中會考恢復「開放家長陪考」　新冠陽性及中重症也可應試

長期貼「雙眼皮貼」會變「電眼」？醫搖頭：注意2風險

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

地方熱門新聞

台南「虱目魚小子」民以為是鬼娃

新竹「霜毛蝠」回來了

台南藏金閣2館29日正式開幕

醫師為腸癌翁裝支架再手術　免除人工肛門之苦

2男駕車違規起獲毒咖包

移工被赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」

新化義消顧問捐贈破壞器材及電動車滅火毯

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

「2023國際茶道節」限量50展售攤位招商至4／28

南消結合區公所及社區巡守隊超前部署驗證演練

中捷慶祝2周年「比YA免費搭乘一整天」

2023 國際茶業研討會　探討臺灣茶發展

豐禾營建工程捐贈住警器

南投3歲童騎三輪車逛街　警民合力救援安置

更多熱門

相關新聞

新竹市稅務局賞櫻免費喝星巴克

新竹市稅務局賞櫻免費喝星巴克

新竹市稅務局景觀庭園河津櫻於近日悄悄綻放，形成一片美麗的粉紅花海，稅務局將於2月18日（六），上午10時至下午1時舉辦「浪漫櫻花季租稅宣導活動」，邀請市民朋友一起來浪漫賞櫻喝咖啡。

竹市稅務局「捐發票抽福袋」

竹市稅務局「捐發票抽福袋」

竹市住家用房屋免稅現值提高　全市逾300戶受惠

竹市住家用房屋免稅現值提高　全市逾300戶受惠

竹市111年療癒系浪浪月曆　捐發票兌換

竹市111年療癒系浪浪月曆　捐發票兌換

房屋稅早點繳　新竹市萬元好禮大放送

房屋稅早點繳　新竹市萬元好禮大放送

關鍵字：

新竹市稅務局

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

林采緹離婚3年有「新戀情」！

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

《超偶》冠軍遭爆秘婚露面了　鬆口認有兒子

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面