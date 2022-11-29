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竹市住家用房屋免稅現值提高　全市逾300戶受惠

▲新竹市政府宣布112年免徵住家用房屋現值提高為「10萬5千元」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府宣布112年免徵住家用房屋現值提高為「10萬5千元」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

為減輕民眾持有住家用房屋租稅負擔，新竹市稅務局今(29)日表示，本市112年免徵住家用房屋現值提高為「10萬5千元」，全市預計有逾300戶受惠。稅務局表示，房屋稅是按照房屋評定現值計算，依照房屋稅條例規定，住家用房屋現值在10萬元(本市為10萬4千元)以下者免徵房屋稅。

稅務局指出，本市今年已辦理重行評定房屋標準價格及地段率，為維護租稅公平及納稅義務人權益，並減輕納稅義務人持有住家用房屋租稅負擔，自112年起房屋稅提高免徵住家房屋現值為10萬5千元。

換言之，明年5月開徵的房屋稅，住家用房屋評定現值在10萬5千元以下者，都免繳納房屋稅。預估每年約有300多戶屋主受惠，每戶至少可節省1,200元稅金。

稅務局提醒民眾，整戶房屋評定現值在10萬5千元以下者，若有部分供非住家使用，如營業用或非住家非營業用等，仍然要依實際使用情形及使用面積課徵房屋稅，只有住家用部分才能適用免徵房屋稅。

稅務局補充，民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥03-5225161轉401-418、0800-000321、1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。

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