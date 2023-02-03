迎新春添好運　竹市稅務局「捐發票抽福袋」今熱鬧登場

▲稅務局長蘇蔚芳(左一)與民眾合影。（圖／新新竹市稅務局）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市稅務局「錢兔似錦慶元宵，捐發票抽福袋」活動於今（3）日上午10時熱鬧登場，民眾於現場捐贈雲端發票10張，即可參加「租稅問答抽福袋」活動，吸引大批民眾熱情參與，福袋內容相當豐富，包括200至1000元不等的提貨券，以及南僑水晶肥皂液、隨手杯及陶瓷杯墊等各式精美禮物計100份。

新竹市稅務局長蘇蔚芳表示，自104年起每逢元宵節前夕，稅務局都會推出捐發票抽福袋活動，讓民眾在新的一年抽福袋討吉利、添好運，還可做公益。活動前就有一位80多歲的顏伯伯特地來詢問抽福袋的時間與參加的方式，顏伯伯自106年開始接觸稅務局各項活動，當時顏伯伯只有紙本發票，經過同仁輔導申辦手機條碼後，儼然成為手機條碼的最佳代言人。

第一位抽中千元大獎的陳小姐說，每年都非常期待稅務局的抽福袋活動，經常關注新竹市稅務局「稅務風兒」Facebook粉絲專頁，隨時追蹤活動訊息，今年特地帶2個小孩來參加很開心抽中大獎；另，一家3口都抽中500元禮券的楊小姐也表示真的非常幸運，希望能好運延續，開心一整年。

此外，於東門城、護城河畔的2023新竹過好年藝術燈節展期至2月5日，還沒有看過的市民朋友要加緊腳步，把握機會一起欣賞新竹藝術之美。

稅務局補充，民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。