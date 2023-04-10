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八通關大火2周年　火核區「樹木健康惡化、動物活動降低」

▲NCC專委喬建中等5人2年前疑於玉山國家公園八通關古道營地引發森林大火，造成生態浩劫。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲NCC專委喬建中等5人2年前疑於玉山國家公園八通關古道營地引發森林大火，造成生態浩劫。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處今天歡度38歲處慶，與上百位熱情參與的在地機關團體及居民回顧去（111）年疫情下一起為國土生態保育付出的努力：除發表分享年度保育成果發表分享，也透過公私部門協力合作，邀請在地參與減塑淨川活動，從隨手微小的行動發揚「保育、在地、永續」之精神。

玉山國家公園八通關杜鵑營地於2021年5月間發生森林大火，火勢延燒80公頃，經調查後竟然國家通訊傳播委員會（NCC）專門委員喬建中帶團上山，違法生火，喬男不但遭檢方起訴、被林務局求償2.2億元，監察院也對他提出彈劾，懲戒法院27日首度開庭審理；而玉管處今天連續安排數場保育調查研究成果發表，首場即為「高山森林火燒影響與因應-八通關森林火燒為例」。

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▲玉山國家公園八通關杜鵑營地陰山友用火不當而引發大火。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲玉山國家公園八通關杜鵑營地陰山友用火不當而引發大火。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

主持本案的台大森林系副教授邱祈榮指出，其團隊經近2年調查研究，火燒範圍可分為火燒核心區、推移帶和未受干擾區，整體植生受到氣候環境影響，尚未完全恢復，物種數與覆蓋度有隨著時間有逐漸增加的趨勢。

邱祈榮表示，當時火燒主要集中於南向坡，沿八通關古道周邊至杜鵑營地、往中央金礦山屋方向的稜線或陡峭處，有3處面積較大且較嚴重的火燒核心區；該區域主要樹種為台灣二葉松、刺柏、玉山杜鵑、紅毛杜鵑、玉山箭竹，所有林木樹圍被燒平均比例為95.1%、樹幹為90.8%，多接近全株焦黑狀態，即使是屬於陽性樹種、冠層優勢物種的台灣二葉松，樹幹被燒高度平均也達4.5米，冠層被燒比例83.5%。

經3次調查發現，目前台灣二葉松樹高不一，樹徑在5至15公分的株數最多，5公分以下稚樹較少，顯示進入更新困難的演替中期，高山櫟和紅毛杜鵑也以小徑木為主、零星分布；而存活樹木的冠層密度趨向減少、枯梢比上升、葉的健康等級下降，顯示仍有樹木的健康惡化。

▲火燒核心區仍有台灣水鹿、台灣野山羊活動。（圖／翻攝「Yushan NP」Youtube頻道）

▲火燒核心區仍有台灣水鹿、台灣野山羊活動。（圖／翻攝「Yushan NP」Youtube頻道）

邱祈榮說，所幸最後一次調查顯示部分木本植物已開始恢復，但仍需持續監測，去年9月複查時核心區與推移帶小苗數量大幅增加，大部分為台灣二葉松、其次為台灣鐵杉，少部分為台灣冷杉，加上玉山箭竹擴張，植物覆蓋度也有所提升，但新生嫩芽和幼葉也受到台灣水鹿啃食的威脅。

▲推移區攝得台灣黑熊（圖右上）出沒。（圖／翻攝「Yushan NP」Youtube頻道）

▲推移區攝得台灣黑熊（圖右上）出沒。（圖／翻攝「Yushan NP」Youtube頻道）

動物活動方面，前2年共紀錄兩季、11個月，拍得12種哺乳類、4種鳥類，包括台灣黑熊、台灣水鹿、台灣野山羊、栗背林鴝4種保育類動物；火燒核心區較未受干擾區的物種數和活動頻度明顯較少，2季相比動物恢復的狀況仍不佳，如而台灣黑熊從未在火燒核心區中出現過、栗背林鴝更只在未受干擾區出現過，對火燒較為敏感的小型哺乳類動物（鼠類）也多出現於未受干擾區，但有趣的是黃鼠狼大多出現火燒核心區。

邱祈榮最後建議，在全球暖化、極端氣候和山林野火越見頻繁之際，杜鵑營地大火即為用火不當造成，遊客進山引火一定要記得打滅；玉管處長盧淑妃也強調，97%火燒山都出自於人為因素，今年又逢乾旱、山區用水吃緊，呼籲民眾一定要落實林火和燃料管理、愛護山林。

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