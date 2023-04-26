冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

▲今日水氣增加。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

5/1勞動節連假變天！中央氣象局預報員林定宜表示，今天（26日）冷空氣稍強，上半天水氣較多，午後配合熱力作用，中南部山區雨勢會比較大；另外，周六晚到周日天氣再轉不穩定，北部轉涼。根據氣象局預報，台北市周六高溫還有30度，周日剩21度，降幅達9度。

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）



[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今日北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，清晨中部近山區平地也有小雨，中南部平地主要為多雲透光天氣，下半天起水氣可望減少，降雨情形也會較趨緩。

林定宜說，溫度方面，嘉義以北及東半部低溫約19到22度，南部低溫23至25度；高溫方面，新竹以北及宜蘭20至22度，北台灣較涼，苗花東24到26度，中南部仍可達28至30度，日夜溫差較大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜提到，東北季風周四減弱，北部、東北部氣溫回升，周四至周六東半部和北部山區有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；周六晚到周日鋒面通過加上東北季風增強，天氣轉不穩定，北部高溫下降，中部以北、東半部和南部山區有局部短暫陣雨。

林定宜分析，下周一、下周二東北季風減弱，轉為東風，氣溫逐日回升，東半部有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨。他也提醒，周五、周六西半部易有局部霧，周六馬祖亦有局部霧。