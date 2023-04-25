台南學生套房大火18人驚逃！他「心情不好」燒毛巾縱火　強制送醫

記者閔文昱／綜合報導

台南市永康區大灣路一棟學生出租套房，今（25日）早上發生火警，10人自行疏散、8人由消防人員帶出，所幸未造成人員傷亡。警方深入追查，查出29歲陳姓男租客涉嫌縱火，他遭逮辯稱，因心情不好點燃毛巾等雜物，隨後就離開現場。由於陳男說詞反覆，目前被強制送醫治療，全案朝公共危險罪偵辦。

消防局今早7時19分獲報，永康區大灣路一棟學生出租套房發生火警，現場居住多人，消防出動多個分隊前往，火勢於7時40分撲滅，統計10人自行脫困、8人由消防人員帶出，初判起火處為室內燃燒雜物，燃燒面積約20平方公尺。

▲台南永康區大灣路一棟學生出租套房發生火警，經查是遭人為縱火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，火警案發後，永康分局警方派員實地調查，於現場附近道路上發現29歲陳姓犯嫌，由於他行跡可疑遭警方帶回所調查，並立即調閱周邊監視器檢視，發現陳嫌疑似有縱火可能性，經比對發現陳嫌本身就是火場1樓房客，警方認為陳嫌涉有重嫌，將他逮捕。

▲涉嫌縱火的29歲陳姓男子遭警方逮捕。

陳男遭逮後供稱，因心情不好，在房間用拿打火機點燃毛巾等雜物，見火勢變大就離開房間，並騎機車逃逸。不過由於陳男精神狀況不穩定，且說詞反覆，警方先將他強制送醫治療，全案將朝公共危險罪嫌偵辦，並移送台南地檢署。