和逸飯店‧台南西門館開館8週年　榮獲雙重獎項肯定

▲和逸飯店•台南西門館2023年適逢開館8週年，在眾多旅宿業者中脫穎而出，獲得全球傑出飯店指標的「Agoda金環獎」、知名旅遊平台「易遊網金桃獎」的雙重肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

和逸飯店•台南西門館2023年適逢開館8週年，在眾多旅宿業者中脫穎而出，獲得全球傑出飯店指標的「Agoda金環獎」、知名旅遊平台「易遊網金桃獎」的雙重肯定，25日起至6月30日止，館內推出3大神祕優惠券慶祝，同時迎接51連假，舉辦親子活動及餐飲優惠，更推出普發現金增值優惠，讓大家來台南享受假期的同時還能省下荷包。

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25日起至5月30日首推「逸遊台南小旅行」住房專案，於平日周日至周四入住，每晚4288元起，另外加碼住一晚送一晚，雙人入住享優惠價6000元，暢玩飯店百坪室內外遊樂設施，規劃三天兩夜的深度旅遊，更能感受台南的美。

歡慶和逸飯店•台南西門館8歲生日特別企劃，祭出一系列親子活動及餐點優惠，即日起至6月30日，於官方粉絲團互動留言即可獲得神秘優惠券，內含房型升等券、餐點及活動等優惠。而為迎接51連假及母親節假期，4月29日推出「好餓博士與花生機器人」活動，以故事互動引導小朋友們走進冒險中，結合闖關遊戲模擬生活中遇到的未知及探險，母親節當週則舉辦受到親子家庭歡迎的寶寶主題比賽，5月13日「寶寶爬行賽」、5月14日「寶寶搬搬樂」，感受全家人一同參與賽事、互相合作的過程，並留下無價的回憶，同時Cozzi KITCHÉN下午茶餐廳特別推出「FUN大你的歡樂」親子下午茶套餐，嚴選義大利麵、法式輕食小點、兒童套餐及飲品，售價770元+10%服務費(原價1,310元+10%服務費)，還能暢玩戶外遊樂設施「奇趣操場」，為家長及孩子們打造豐富又美味的旅遊行程。活動報名請洽06-7026680*2193；餐飲優惠請洽Cozzi KITCHÉN餐廳06 -702-6699