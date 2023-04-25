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快訊／大女兒廁所用太久慘被打死　檢將79歲行凶父責付給小女兒

▲台南市北區國賓大樓，24日上午傳出人倫命案，79歲顏姓老翁疑因不滿49歲女兒佔用廁所太久雙方口角後，持拐杖敲打女兒右後腦勺傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市北區國賓大樓傳出人倫慘案，79歲顏姓老翁疑因不滿49歲女兒佔用廁所太久雙方口角後，憤而持拐杖敲打女兒右後腦勺送醫不治。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區國賓大樓發生的老父持枴杖打死女兒案，79歲顏姓男子被警方依過失傷害致死罪移送台南地檢署偵訊，25日下午檢察官訊後裁定責付給另名小女兒，據了解，顏男與大女兒2人相依為命住在一起，卻僅為佔用廁所發生口角，即動手打死女兒，令人唏噓。

79歲顏姓老翁有2名女兒，他與49歲大女兒2人住在國賓大樓，另名小女兒並沒有與父親住在一起，顏男平日雖與大女兒相依為命，惟顏男疑脾氣不佳，警方懷疑他持枴杖打人，可能並非第1次；24日上午7時許，因不滿女兒佔用廁所太久，2人口角後竟趁女兒洗臉時，持拐杖敲打女兒右後腦勺，顏女當場頭破血流倒地不起，經送成大醫院急救後延到深夜10時許宣告重不治身亡。

▲台南市北區國賓大樓，24日上午傳出人倫命案，79歲顏姓老翁疑因不滿49歲女兒佔用廁所太久雙方口角後，持拐杖敲打女兒右後腦勺傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

台南市警五分局北門派出所，24日深夜10時許，接獲成大醫院通報1起可疑非病死司法相驗通報單，指稱有民眾在住家內發生意外送醫死亡，即派員前往現場處理，顏男起初表示死者係不慎跌倒受傷，但員警勘查現場發現，死者倒地處血跡噴濺痕跡，應非意外跌倒致死，立即封鎖現場並通報鑑識人員到場採證，並報請台南地檢署檢察官相驗，初步相驗死者頭部受傷，疑蜘蛛腦膜下出血致死，惟真正死因將待進一步解剖相驗才能正確釐清。

顏男在警局調查時，神情態度沒有明顯傷心難過或懊悔等情緒波動，話並不多，大部分的時間反而在「發呆」，讓人不知他心中到底在想什麼？

檢察官訊後顏男責付給其小女兒「看管」，但並沒有說明未向法院聲押顏男或交保的理由，惟冰凍三尺非一日之寒，究竟顏男行兇動機是否僅僅因女兒佔用廁所時間太久，一時氣憤才下手教訓，卻失手打死女兒，或有其他原因，有待檢方查明釐清真相，給死者一個交代。

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