更多理解包容與尊重　台南市視障愛樂合唱團到永福國小交流！

▲台南市愛樂視障合唱團來永福國小，以「音樂交流」方式進行特教宣導與身障體驗，全體師生都感受到視障音樂家們不向命運低頭滿滿的正能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市愛樂視障合唱團來永福國小，以「音樂交流」方式進行特教宣導與身障體驗，全體師生都感受到視障音樂家們不向命運低頭滿滿的正能量！

由知名聲樂家黃南海於1992年創立，並由黃南海的夫人王淑汝擔任合唱團主持人，30年來以「視障能何以明眼人不能」、「看見生命曙光」、「有愛無礙」等為主題，巡迴各監獄、校園、活動中心、街頭巷尾演出，迄今已逾600場次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

永福國小設有音樂資優資源班和音樂藝才班，多年前音樂資優課程也延伸到一般班級進行課程融入，很多永福的小朋友們都有學過樂器，也對學習音樂很有天份，但今日永福師生遇到這群「永不放棄」對音樂學習熱忱的「視障大人」們，除了滿滿的感動，還有對生命的敬佩！

六位團員在本日的演出中，其中最資深團員男高音黃裕民，不只能唱還會多種吹管樂器和口技， 特別的是黃裕民先生獨唱「你是我的眼」，還在多首歌曲中表演多種動物的聲音口技，獲得滿滿的掌聲！而團員中40多歲的杜志青是男中音，正值事業高峰時，一場意外使他從繽紛的世界頓時墜入黑暗的深淵。他從小就受洗，在失明後，因著神的信仰，讓他重新定位人生，現在不僅是教育部盲用電腦種子老師，也取得乙級按摩證照。他也以親身經歷，在音樂會中分享「如何協助視障者」與「如何與後天失明相處」的好方法。

今天和班上小朋友們一起來聆賞音樂會的陳誼紋老師也說，班上一直都有特殊兒，最需要的就是大家對身障者的理解與多多包容，而普通班學生和特教生融合在一起最需要的也就是「同理心的融入」！特教組長周育偉老師也說，今天真的就是讓視障者演出「專屬自己的故事」，令人震撼也滿滿感動！

永福楊淑晏校長說，透過本年度視障愛樂合唱團到校巡演的模式，再加上老師的引導，可以逐漸培養小朋友們對於身障者與人文關懷的同理心，進而引發在生活上的具體行動！永福國小表示，希望大家在音樂會後都能保持創造奇蹟的正向能量，同時以行動力關心整個教育發展，一起培養帶著走的幸福熱血！

團長黃南海說，從25日起到5月8日，台南市愛樂視障合唱團「有愛無礙」校園愛心巡演，將到本市10所學校演唱；下半年則安排到台東、 鹿野、 關山、池上演唱。黃南海說，「這不只是一場音樂會，他們的故事一定可以讓學童有不同的體會與啟示。深盼學童能用寬闊的心胸與開放的態度，接納和關心弱勢族群，積極、開朗、互信、快樂的迎接未來。」