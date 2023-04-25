　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

更多理解包容與尊重　台南市視障愛樂合唱團到永福國小交流！

▲台南市愛樂視障合唱團來永福國小，以「音樂交流」方式進行特教宣導與身障體驗，全體師生都感受到視障音樂家們不向命運低頭滿滿的正能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市愛樂視障合唱團來永福國小，以「音樂交流」方式進行特教宣導與身障體驗，全體師生都感受到視障音樂家們不向命運低頭滿滿的正能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市愛樂視障合唱團來永福國小，以「音樂交流」方式進行特教宣導與身障體驗，全體師生都感受到視障音樂家們不向命運低頭滿滿的正能量！

由知名聲樂家黃南海於1992年創立，並由黃南海的夫人王淑汝擔任合唱團主持人，30年來以「視障能何以明眼人不能」、「看見生命曙光」、「有愛無礙」等為主題，巡迴各監獄、校園、活動中心、街頭巷尾演出，迄今已逾600場次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市愛樂視障合唱團來永福國小，以「音樂交流」方式進行特教宣導與身障體驗，全體師生都感受到視障音樂家們不向命運低頭滿滿的正能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福國小設有音樂資優資源班和音樂藝才班，多年前音樂資優課程也延伸到一般班級進行課程融入，很多永福的小朋友們都有學過樂器，也對學習音樂很有天份，但今日永福師生遇到這群「永不放棄」對音樂學習熱忱的「視障大人」們，除了滿滿的感動，還有對生命的敬佩！

六位團員在本日的演出中，其中最資深團員男高音黃裕民，不只能唱還會多種吹管樂器和口技， 特別的是黃裕民先生獨唱「你是我的眼」，還在多首歌曲中表演多種動物的聲音口技，獲得滿滿的掌聲！而團員中40多歲的杜志青是男中音，正值事業高峰時，一場意外使他從繽紛的世界頓時墜入黑暗的深淵。他從小就受洗，在失明後，因著神的信仰，讓他重新定位人生，現在不僅是教育部盲用電腦種子老師，也取得乙級按摩證照。他也以親身經歷，在音樂會中分享「如何協助視障者」與「如何與後天失明相處」的好方法。

▲台南市愛樂視障合唱團來永福國小，以「音樂交流」方式進行特教宣導與身障體驗，全體師生都感受到視障音樂家們不向命運低頭滿滿的正能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今天和班上小朋友們一起來聆賞音樂會的陳誼紋老師也說，班上一直都有特殊兒，最需要的就是大家對身障者的理解與多多包容，而普通班學生和特教生融合在一起最需要的也就是「同理心的融入」！特教組長周育偉老師也說，今天真的就是讓視障者演出「專屬自己的故事」，令人震撼也滿滿感動！

▲台南市愛樂視障合唱團來永福國小，以「音樂交流」方式進行特教宣導與身障體驗，全體師生都感受到視障音樂家們不向命運低頭滿滿的正能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福楊淑晏校長說，透過本年度視障愛樂合唱團到校巡演的模式，再加上老師的引導，可以逐漸培養小朋友們對於身障者與人文關懷的同理心，進而引發在生活上的具體行動！永福國小表示，希望大家在音樂會後都能保持創造奇蹟的正向能量，同時以行動力關心整個教育發展，一起培養帶著走的幸福熱血！

團長黃南海說，從25日起到5月8日，台南市愛樂視障合唱團「有愛無礙」校園愛心巡演，將到本市10所學校演唱；下半年則安排到台東、 鹿野、 關山、池上演唱。黃南海說，「這不只是一場音樂會，他們的故事一定可以讓學童有不同的體會與啟示。深盼學童能用寬闊的心胸與開放的態度，接納和關心弱勢族群，積極、開朗、互信、快樂的迎接未來。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
父親開管委會暫離！民眾目擊3歲女童「掛窗邊」墜落身亡
快訊／台積電工地大火　公司回應了
快訊／高雄鐵棍隊出沒！里長當街被爆頭　暴徒3人落網了
獨／媽祖遶境休息車出車禍　駕駛酒測吹出0.91眾人傻眼
快訊／台北女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」查看嚇傻
快訊／台積電工地火警！2樓濃煙狂噴
《想見你》男星認愛大8歲女友！　穩交6年：懷孕就生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為何宜蘭沒有50嵐？在地人曝「都市傳說」快信了

崑大視傳系以設計開啟國際視野　勇奪荷蘭湛藍設計獎4金3銀

快訊／天文學巨擘、前清大校長徐遐生逝世　享壽80歲

更多理解包容與尊重　台南市視障愛樂合唱團到永福國小交流！

便當店「雞排不切」多收20元！高雄男氣喊：價格參考用　店家喊冤

通勤族注意！台鐵明起386班大改點　6班特仕車「首推自由座」

口罩禁令最後一步！醫院、救護車至少維持至5／30　王必勝：傾向延長

和逸飯店‧台南西門館開館8週年　榮獲雙重獎項肯定

母親節隱藏版！LINE「11款免費貼圖」快來下載　

下半年最強運勢！命理師點名「3生肖」：將翻身致富

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

小6女「翹課」大甲媽送冷飲　自曝來第5次：有請假啦～

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

為何宜蘭沒有50嵐？在地人曝「都市傳說」快信了

崑大視傳系以設計開啟國際視野　勇奪荷蘭湛藍設計獎4金3銀

快訊／天文學巨擘、前清大校長徐遐生逝世　享壽80歲

更多理解包容與尊重　台南市視障愛樂合唱團到永福國小交流！

便當店「雞排不切」多收20元！高雄男氣喊：價格參考用　店家喊冤

通勤族注意！台鐵明起386班大改點　6班特仕車「首推自由座」

口罩禁令最後一步！醫院、救護車至少維持至5／30　王必勝：傾向延長

和逸飯店‧台南西門館開館8週年　榮獲雙重獎項肯定

母親節隱藏版！LINE「11款免費貼圖」快來下載　

下半年最強運勢！命理師點名「3生肖」：將翻身致富

「TOYOTA新年式改款Altis」官網開賣！確定有扭力樑、9吋新螢幕

免費看！愛馬仕奇幻劇場來台演出　趕緊手刀約起來

上市再添新兵！　證交所通過精密金屬零件OEM製造商六方科-KY上市案

不斷更新／林承飛開轟　猿3比0領先悍將

台積電：竹南六廠失火無人傷亡　消防、公安團隊啟動調查

氣質星媽出列！　宋芸樺遺傳媽咪高顏值　

人妻遭尪嫌黃臉婆！　醫看報告傻「不是肝問題」：1養生習慣害的

父親開管委會暫離！民眾目擊3歲女童「掛窗邊」從7樓墜落身亡

首爾地鐵驚見「黑澀會美眉」！大牙親自扛包批貨眼神死

快訊／高雄鐵棍隊出沒！里長當街被爆頭慘樣曝　警逮3人動機成謎

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

生活熱門新聞

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

梅雨快來！　最新預測時間出爐

午後變天！　今晚雨區擴大

可能意外懷孕！　4生肖女上半年有望閃婚

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

明中南部午後有大雨！勞動節連假先濕後乾

一夜連4震　最大規模4.2、震度4級

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

公公狂講「ㄏㄧˋ囉」她聽不懂！一票爆共鳴

大甲媽遶境！小6女童擺攤　紙牌3個字真相曝

更多熱門

相關新聞

即／廁所用太久慘被打死　79歲父責付給小女兒

即／廁所用太久慘被打死　79歲父責付給小女兒

台南市北區國賓大樓發生的老父持枴杖打死女兒案，79歲顏姓男子被警方依過失傷害致死罪移送台南地檢署偵訊，25日下午檢察官訊後裁定責付給另名小女兒，據了解，顏男與大女兒2人相依為命住在一起，卻僅為佔用廁所發生口角，即動手打死女兒，令人唏噓。

和逸飯店‧台南西門館開館8週年

和逸飯店‧台南西門館開館8週年

台南出租宿舍火警　房客縱火被逮

台南出租宿舍火警　房客縱火被逮

開齋美食嘉年華台南華醫熱鬧開場

開齋美食嘉年華台南華醫熱鬧開場

不滿女兒佔廁所太久　父持拐杖毆擊後腦勺致死

不滿女兒佔廁所太久　父持拐杖毆擊後腦勺致死

關鍵字：

包容尊重台南視障愛樂合唱團

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

即／高雄女豪宅墜樓亡　就在好市多賣場旁

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面