慘劇！不滿女兒佔廁所太久　台南翁持拐杖毆擊右後腦勺致死

記者林悅／台南報導

台南市北區國賓大樓24日上午發生人倫命案，79歲顏姓老翁疑因不滿49歲女兒佔用廁所太久，雙方發生口角後，顏男利用女兒洗臉時，持拐杖敲打女兒右後腦勺，顏女當場頭破血流倒地不起，經送醫搶救後不治身亡，檢警據報查出內情，全案依傷害致死罪嫌偵辦。

▲台南市北區國賓大樓24日上午發生命案，79歲顏姓老翁疑因不滿49歲女兒佔用廁所太久雙方口角後，持拐杖敲打女兒右後腦勺，結果傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

台南市警五分局北門派出所，24日深夜10時許接獲成大醫院通報一起可疑非病死司法相驗通報單，指稱有民眾在住家內意外死亡，立即派遣巡邏警力趕赴現場處理，員警勘查現場發現，死者倒地處血跡噴濺痕跡，應非意外跌倒致死，立即封鎖現場並通報鑑識人員到場採證，並報請台南地檢署檢察官相驗。

本案經初步調查，79歲顏男於24日上午7時許在住家廁所，疑因不滿49歲顏姓女兒佔用廁所太久，雙方發生口角，顏嫌欲給女兒教訓，在顏女洗臉之際，即以隨身拐杖敲打死者右後腦勺，死者頭破血流受傷倒地，顏嫌即請大樓管理員通知119派員救護，於上午11時許將死者送往衛生福利部台南醫院急救，隨後再轉送成大醫院救治，但於24日深夜10時2分許宣告傷重不治死亡，全案除依傷害致死罪嫌偵辦外，並由檢察官率法醫相驗。