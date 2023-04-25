莫斯科郊區發現「烏克蘭無人機」　俄地方停辦勝利日遊行

▲莫斯科郊區博戈羅德斯基（Bogorodsky）發現烏克蘭無人機。（圖／翻攝自@UA_22_Ukraine）

文／中央社

俄羅斯官員今天表示，當地居民在首都莫斯科郊區森林發現一架烏克蘭無人機。這起事件促使多個俄國地方當局基於安全考量，取消5月9日的勝利日遊行。

法新社報導，俄國境內的軍事基礎設施屢次遭到無人機攻擊，莫斯科當局指控烏國是幕後黑手。

莫斯科郊區博戈羅德斯基（Bogorodsky）城區首長蘇辛（Igor Sukhin）今天表示，當地居民在森林中發現一架烏克蘭無人機。他在社交媒體平台Telegram上表示：「這不是第一架在莫斯科地區現蹤的烏克蘭無人機。」

他指出，位於莫斯科東南方約100公里的柯羅納鎮（Kolomna）也曾於2月發現一架類似無人機。

蘇辛指出，原定5月9日在他所轄城區舉辦的勝利日遊行及慶祝音樂會都已被取消，「每個人都知道，無論過去或未來，安全問題都是優先要務」。

貝爾哥羅德（Belgorod）等數個俄國邊境區域的地方當局稍早宣布，他們也將取消勝利日遊行。

然而，克林姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，當局正在籌備將於莫斯科紅場舉行的年度閱兵活動，慶祝蘇聯於1945年戰勝德國納粹，「這將是一場非常重要的活動」。

此外，莫斯科當局今天表示，俄軍已將攻擊克里米亞塞凡堡（Sevastopol）港的無人機「擊退」，該區域先前已被俄國併吞。