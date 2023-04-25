聯合國秘書長：國際緊張已達歷史高點　瀕戰風險飆高

▲聯合國秘書長古特列斯批評俄羅斯作為。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

聯合國秘書長古特列斯（Antonio Guterres）24日在聯合國安理會上表示，全球強權的衝突風險已經來到「歷史高點」，他並譴責俄羅斯入侵烏克蘭與惡化全球經濟復甦。對此，代表本月聯合國安理會輪值主席國的俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則警告，世界可能處於更危險的邊緣，程度超過冷戰，但他對該歸咎誰與西方持相反觀點。

拉夫羅夫的鄰座就是古特列斯，古特列夫再次批評俄羅斯入侵造成了烏克蘭大批人民的苦難和絕望，同時也讓疫後掙扎著復甦的經濟更加混亂。

古特列斯表示，世界主要強權之間的緊張角力已經來到歷史高點，因不慎或誤判所爆發衝突的風險同樣飆高。

代表輪值主席國的拉夫羅夫表示，如同冷戰期間一樣，國家之間的關係岌岌可危，甚至比冷戰時期更惡劣，隨著對多邊主義失去信任，情況變得更加糟糕。

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫認為，當前情況可能比冷戰時期更加惡劣。（圖／路透）

不過認為進犯烏克蘭是為了保衛祖國利益，西方才是將世界推向危險邊緣的俄羅斯，拉夫羅夫不同意古特列斯的譴責，「我們有話直說，沒人允許西方少數族群代表全人類發聲。」

烏克蘭2014年被俄羅斯占領克里米亞後，去年2月24日遭到全面入侵，過去一年接受西方盟國與包括台灣在內的友好國家援助，烏克蘭抵禦並反推入侵的部隊，現在籌畫的春季反攻正準備展開。

▲多國批評俄羅斯不法入侵烏克蘭。（圖／路透）

聯合國安理會上，美國、法國、英國接連譴責俄羅斯入侵烏克蘭。同是原物料供應大國的俄烏爆發戰爭，造成全球原物料上漲與推升通膨，聯合國先前就以針對黑海安全出口貨物尋求達成協議，黑海出口協議將在5月18日到期，古特列斯在會上敦促各國同意繼續執行該協議，「這份協議明確地展示，為了替所有人創造更安全繁榮的社會，各國間的合作是必須的。」