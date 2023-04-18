▲台中首屆永續淨零貢獻獎選拔開跑，5/31前受理報名，圖為三井OUTLET MALL，為全台最大太陽光電商場。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府宣布舉辦首屆台中市永續淨零貢獻獎，不同於過往低碳城市傑出貢獻獎，永續淨零貢獻獎強化「永續發展」及「淨零排放」2大主軸，依照6項指標選出傑出環保貢獻者，即日起開放報名至112年5月31日截止，歡迎各界踴躍報名。

永續低碳辦公室表示，首屆台中市低碳城市傑出貢獻獎自103年起開始舉辦，並分別於105年、107年及110年舉辦第二屆至第四屆，共計有49名團體或個人榮獲，表揚台中市各階層、領域的傑出環保貢獻者，盼藉此吸引更多人投入保護環境的行列。

為達成台中市永續淨零目標，市府希望透過「台中市永續淨零貢獻獎」的設立，引領全體市民朝永續發展及淨零排放目標前進，將淨零環境理念落實到生活中。

評選6大指標分別為「對台中市潔淨能源發展貢獻」、「推動環境減碳效益」、「建構氣候變遷調適因應能力」、「提升台中市空氣品質」、「促進環境永續發展及推廣」及其他「聯合國永續發展目標SDGs」，市府將邀集環保、永續淨零領域相關專家學者組成評審委員會，遴選出具有傑出貢獻、可作為楷模的個人或團體。