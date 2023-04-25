歷經1292天疫情終於趨緩！　陳建仁同意指揮中心降級解編

▲行政院長陳建仁視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

因應新冠肺炎疫情，國內於2020年1月20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」三級開設，歷經超過1200天後，預計27日舉辦「指揮中心終場記者會」，行政院長陳建仁25日受訪也證實，同意指揮中心所提出來的降級解編規劃。

陳建仁25日視察完疫情指揮中心後受訪表示，經過大家努力，疫情已經經過1292天，這一段時間，特別感謝蘇貞昌前院長、蘇前院長的行政團隊以及歷任指揮官帶領的整個防疫團隊，在這段期間有跨部會的協調，也感謝在第一線的防疫、醫療人員以及所有服務民眾的這些人員所付出的辛勞還有他們的服務奉獻，同時也在這裡感謝全台2300萬人，大家配合政府做好防疫工作，全世界都能夠看到台灣新冠肺炎防疫上令人讚賞的成績。

陳建仁說，在剛才的會議上，他也聆聽了中央流行疫情指揮中心所提出來的降級解編的規劃，「我也同意他們的規劃」。

「我也希望他們能夠在衛福部成立新冠肺炎的聯繫中心，希望這個聯繫會報繼續監控國際疫情。」陳建仁提醒，儘管疫情緩解，仍要做充分的準備，因應可能再來的新的變化，並且也要在這段期間好好儲備防疫物資。

陳建仁說，也在這裡要求各部會，能夠繼續推動疫後的特別預算，讓人民能夠早一點恢復正常生活，希望使得台灣更美好、更堅韌、更溫暖，「再一次感謝全國2300萬人民大家的配合，有你們真好，有大家的團結合作、互相幫忙，才有這麼好的防疫成績，我們希望降級解編後，大家能生活更美滿」。