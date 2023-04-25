男百貨跳樓「砸中26歲OL」2人變形臥倒！家屬淚：她剛入職新公司

▲事發前，跳樓男子曾在護欄外徘徊。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名男子23日下午在上海閔行區劍川路一百貨5樓跳樓，砸傷一名女顧客，男子已身亡。24日，被砸傷的女子小孟仍在醫院ICU接受治療，人已清醒，但腦部和頸椎均受傷。家屬已從外地趕至上海，她們稱，小孟今年剛入職上海一家公司，還有幾天就轉正，上班前去百貨結果發生意外。

據《極目新聞》報導，4月23日下午5時40分許，閔行公安分局接報警稱，一男子在劍川路某百貨內跳樓，砸傷一名女顧客。警員迅速到場處置。該跳樓男子因搶救無效死亡，被砸女顧客經救治已無生命危險。

4月24日，在該百貨內看到，男子在1樓的墜亡現場附近有2名保全值守，其它樓層也有巡視的保全。周圍的商戶們表示，事發突然，不清楚當時的情況。

事發時的相關影片顯示，男子在護欄外時，不少人在護欄內與男子交流。男子沿著護欄行走了一段距離，隨後突然墜落，砸到1樓的一名女子。兩人肢體變形臥倒在地。

▲受害女子目前仍在ICU。（圖／翻攝自極目新聞）

該百貨工作人員表示，男子墜樓前，保全趕至現場試圖阻止，但事情發生太快。對於百貨公司有沒有及時疏散1樓的人群？工作人員回應，正在配合警方調查，並已提交相關影片。

24日下午，傷者的家屬和好友透露，小孟今年26歲，今年才入職上海一家企業，正在試用期，還有幾天就將轉正。23日下午，小孟去上班前先去了一趟百貨，結果遇到意外。

小孟母親在北方某城市打工，父親則在老家照顧年邁患病的奶奶，一家人生活並不富裕。23日深夜，母親接到噩耗後很快趕來上海，24日下午，她在ICU病房見到了傷重的女兒，小孟頸椎和腦部均受傷，人是清醒的，但只能斷斷續續說幾句話。

醫生稱，小孟仍需住在重症監護病房接受治療。對於家人來說，他們只希望小孟盡快脫離危險，現在最困難的是醫療費。據了解，跳樓的男子今年51歲，與兒子已經多年未聯繫。

江蘇法德東恆律師事務所高級合夥人藍天彬律師分析稱，本事件中，鑑於男子已經死亡，由男子的繼承人在遺產範圍內承擔民事賠償責任。至於百貨是否承擔民事責任，要看是否盡到安全保障義務。

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