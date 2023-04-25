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日本地方美食「烏鴉刺身」超美味？　官方急澄清：吃下肚可能致死

▲▼烏鴉。（圖／CFP）

▲厚生勞動省呼籲民眾勿嘗試生食烏鴉肉。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

日本媒體日前報導茨城縣部分地區的特殊美食「烏鴉刺身」，引發網友熱議，但也讓醫生批評，任意食用野禽可能會有致死風險。厚生勞動省網站中指出，生食烏鴉肉可能會感染肝炎、大腸桿菌或寄生蟲，嚴重可能導致死亡，民眾勿任意嘗試。

日本《東京新聞》3月初在網站上發表一篇名為「烏鴉肉生食文化－挑戰野味極限」的專欄文章指出，茨城縣部分地區有生食烏鴉肉的傳統，記者出於好奇而參加了當地的聚餐。當地居民將獵捕來的13隻烏鴉宰殺後吃掉，尤其用醬油醃製的胸前肉非常美味。

▲▼日本隨處可見烏鴉。（圖／CFP）

▲日本隨處可見烏鴉。（圖／CFP）

居民表示，烏鴉刺身沒有腥味，味道很清爽，因為當地盛產紅薯，烏鴉也以此為食，所以烏鴉肉的味道吃起來就像紅薯。記者表示，他起初害怕會吃壞肚子，但隔天肚子也沒有問題，所以就在文章中表示，「珍貴的飲食文化被蠶食很可惜，對食物的偏見會導致歧視，消除這種偏見才能有世界和平。」

不過這篇文章卻引發醫界批評，許多醫生和醫藥記者皆在推特發文表示，生食烏鴉有致死的風險，希望大家能停止食用與模仿。厚生勞動省網站資料指出，生食烏鴉可能會感染E型肝炎病毒、出血性大腸桿菌和寄身蟲等，嚴重可能引發食物中毒而死。

厚生勞動省也在文章刊出後隔日於推特發文表示，鹿、野豬等野生動物和鴨子、烏鴉等野禽可能攜帶病原體，生吃肉和內臟都是非常危險的行為，請確認有經過完全加熱後再食用。

茨城縣食品安全監視課回應，「野生動物的病原體是未知數，所以提醒民眾注意，因為有報導自由，所以我們不會說不能刊登報導，但我們有必要告知大家，生食烏鴉有向他人傳染大腸桿菌的風險。」

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