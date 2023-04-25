古書店存活262年！店員揭露「書店鬧鬼」故事大紅⋯推特4萬人追蹤

▲英國神秘的古書店「亨利．莎樂倫書店」已有超過260年歷史。店員在推特揭露書店奇聞軼事之後，受到許多人關注。（圖／Google Maps）

記者林育綾／台北報導

英國倫敦一間古書店「亨利．莎樂倫書店」(Henry Sotheran Ltd.)從1761年成立至今，可說是全球歷史最悠久的書店之一。2012年時書店決定註冊推特帳號，不過沒多久就被遺忘；直到一名28歲的店員接管，開始撰寫書店的各種奇聞軼事，包括店裡鬧鬼、地下室傳說、被詛咒的書等，追蹤人數從1千人漲到4萬人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲莎樂倫書店販售西洋古書、絕版印刷品為主，據悉經常買到「被詛咒的書」。（圖／Google Maps）

「莎樂倫書店」以販售西洋古書、絕版印刷品為主，書店開幕至今260多年，吸引全球各地的收藏家，就連麥可傑克森、時尚設計師馬克雅各布斯等知名人物都曾經到訪，還曾經手牛頓、狄更斯、邱吉爾、洛克等人的藏書與手稿。

2012年某個午後，這間古決定登錄推特帳號，但沒過多久就遭到遺忘。直到28歲的奧利佛(Oliver Darkshire)入職後悄悄接管帳號，開始撰寫關於書店的各種奇聞軼事，包括住在書店地下室的惡魔、貓頭鷹笑話等。追蹤人數從1千人逐漸增加到4萬人，如今這些故事甚至集結成書。

▲書店店員奧利佛(Oliver Darkshire)接管莎樂倫書店的推特帳號，開始分享書店的奇聞軼事，受到許多讀者追蹤。（圖／悅知文化）

奧利佛提到，每間古書店遲早都會有1、2個鬼，而這間書店的其中一位常駐鬼，就是100多年前莎樂倫家最後的繼承人亨利（Henry）。不過他描述，「以惡靈而言，亨利還算講理。據我們所知，至今他還沒有殺過人，沒有搞出瓦斯漏氣、沒有在洗手間鏡子上寫恐怖的句子。不，亨利是有禮貌的鬼，只是偶爾會亂使性子。」

他還說，所有無從解釋的事件，通通說是亨利做的就對了，「例如明明沒有人在，書本卻自行從書架掉下來。我們不清楚究竟是什麼讓他不高興，導致上了鎖的櫃子打開、紙張到處亂飛，不過，從他刻意鬧事的頻率來看，他對我們所做的每個決定都很有意見。」

奧利佛自曝，其實剛開始應徵這間書店的工作時，只是想短暫工作個一年，接著就前進薪水更好、更「有前景」的地方；殊不知古老書籍和文物的氣味，大概有令人上癮的毒性，讓他到了5年後仍在這裡。

▲書店常有無從解釋的事件，例如明明沒有人在，書本卻自行從書架掉下來。（圖／Google Maps）

他除了要負責管理許多價值不菲的首刷版書籍，還要替書本談生意，跟藏書家、獵書人打交道；在店裡也總要小心舉止，避免冒犯了常駐在店的鬼。另外他還要經常「出差」，必須有能力去找可以上架販售的書，「即使有可能跋山涉水、襯衫被灌木劃破，或被邪惡氣息纏上。」

奧利佛說，莎樂倫常買到「被詛咒的書」，這傳統最早是從《魯拜集》（The Rubaiyat of Omar Khayyam）開始的，在20世紀初，莎樂倫（剛好發生了罕見又奇特的異狀，暫時不缺現金），決定要買下一本特別奢華的《魯拜集》，由擅長修復寶石的2名天才裝幀師桑格斯基（Sangorski）、蘇克理夫（Sutcliffe）製作。

據說莎樂倫書店告訴裝幀師「錢不是問題」，於是，有史以來最昂貴的書橫空出世。由於裝幀師對傳說迷信一無所知，所以在封面與封底，都使用了華麗的孔雀裝飾，奧利佛形容這是「犯下嚴重的錯誤」，因為一般認為孔雀羽毛有太多「邪眼」，會帶來厄運。

奧利佛描述，這個孔雀羽毛設計的《魯拜集》，讓書店吃很多苦，完全無法把那本書賣掉。由於太難賣，1911年這本書被送到紐約降價求售，希望能找到買家；只可惜當書抵達紐約時，海關徵收重稅，莎樂倫拒絕支付（因為把現金全部投入寶石裝幀了）。

「那本書只好再次上船回倫敦，之後被拿去拍賣，價格非常慘⋯⋯買家是美國人，名叫加百列・威爾斯（Gabriel Wells）。這次那本書錯過了原本要載運的船，於是被託付給一艘進行首航的豪華輪船，鐵達尼號，至今依然長眠海底。」

「慘劇還沒結束，那本書沉入海底之後幾個星期，桑格斯基也溺水喪生。失去合夥人之後，蘇克理夫重新製作那本書，成品收藏在非常牢靠的銀行金庫裡，在德國空襲時被炸成碎片。這個故事的重點在於，那些將書本被詛咒斥為無稽之談的人，只是還沒有遇到過而已。」

▲奧利佛以幽默詼諧筆調，帶讀者一窺古董書交易的繽紛世界。（圖／Google Maps）

奧利佛以幽默詼諧筆調，帶讀者一窺古董書交易的繽紛世界，也被許多作家和讀者大讚「閱讀每一頁都是樂趣」、「非常鬧的一本書。」、「下次去倫敦時，莎樂倫書店絕對在我的旅遊清單上。」、「這是一本很棒的書。我非常喜歡它。這位作者才華橫溢地寫了這本書。我不得不一口氣讀完這本書，因為我愛不釋手。」

這些故事被集結收錄成書《從前從前，有間古書店》，如今也來台，由悅知文化發行繁體中文版。

▲《從前從前，有間古書店》：英倫傳奇書店亨利．莎樂倫的日常， 除了書業秘辛，還有鬼魂與受詛咒的書。（圖／悅知文化）