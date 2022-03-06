歐普拉從小被打到「血水滲出」　跟醫師對談出書⋯24小時衝榜首

記者林育綾／綜合報導

美國媒體領袖歐普拉在年幼時常常挨打，某次被鞭打後，她忍痛換上要去教會穿的白色洋裝，而血就這麼滲透出來，外婆看到又更生氣。她長年與兒童精神科醫生培理對談關於創傷、大腦、復原力、療癒等話題，如今集結出書。她認為當大家在自助或助人時，比起問「你有什麼問題？」更該問「你發生過什麼事？」新書出版24小時內就登上AMAZON 暢銷榜第1名。

▲歐普拉在年幼時常常被打到連站著都困難。（圖／翻攝自YouTube／Apple TV）

歐普拉和培理醫師對談集結的新書《你發生過什麼事：關於創傷如何影響大腦與行為，以及我們能如何療癒自己》提到，很多人常自問「為什麼我會這樣做？」或是「為什麼我就是無法控制自己的行為？」更常用過高的標準審視、責怪自己，或是身邊最親近的人。而在這些時候，該問的不是「你有什麼問題？」而是「你發生過什麼事？」

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她透露自己小時候整天被打，而在美國南方的農業地帶，黑人小孩都是這樣長大的，印象深刻是某個要去教堂的星期天早晨，她奉命去水井汲水，後來不小心做白日夢（小孩都會這樣），把手指放進水裡玩，被外婆看到後，她被按倒在地用力鞭打，打完後忍痛換上教會專用的白色洋裝，血水滲透了出來，外婆看到後火冒三丈，責怪她把血弄到洋裝上。

歐普拉常常被打完後連站著都很勉強，此外還會被要求「不准擺臭臉」，被命令要「笑」，將這件事埋藏起來，像沒發生過。久而久之她也學會了察言觀色，當個乖小孩，但這些根植極深的創傷，也造成她在往後40年的「順從制約」模式，影響了她所有的人際關係、互動模式、人生中的每個決定，大半輩子都在「拼命討好別人」。

她明白，有千百萬人跟她有相仿的童年經驗，長大之後也在更深地層面認為「自己的人生毫無價值」，她和兒童精神科醫師布魯斯．D．培理博士長年對談，也集結出書《你發生過什麼事？》獻給曾經遭遇創傷的讀者，或身邊有這些人的人，而被貼過這些標籤的人也很適合，像是「總是討好別人」、「自毀人生」、「搗蛋鬼」、「愛計較」、「心不在焉」、「動不動就換工作」、「不善於經營關係」⋯等。

歐普拉說，「理解心理壓力或早年創傷會引起大腦怎樣的反應，有助於看清過去發生的事如何塑造出我們現在的模樣與行為，為何做出我們所做的那些事。透過這層濾鏡，我們可以重新建立對自我價值的感受，最終調整對環境、情況、關係的反應。換言之，這是一把鑰匙，幫助我們重新塑造自己的人生。」

培理醫師表示，從1989年跟歐普拉認識以來，就不斷討論關於創傷、大腦、復原力、療癒，這本書集結討論大成，但也知道這些議題面向實在太多，不可能一本說完。不過這是一本透過真實故事解說的書，「書中使用的詞彙與概念，闡述了成千上萬專業人員的努力，包括科學家、臨床醫生，以及許多領域的研究人員，從基因到流行病學到人類學。這本書適合任何人、所有人。」

他們認為，從這個最基本的疑問「你發生過什麼事？」有助於幫助每個人更加瞭解「經驗如何塑造我們」，無論是好的經驗或不好的，希望藉由分享這些故事與科學概念，讓每位讀者能以各自的方式得到啟發，幫助所有人找到更好、更圓滿的人生。

▲歐普拉和培理醫師對談集結的新書《你發生過什麼事？》台灣已在3月出版。（圖／悅知文化）

該書版權售出28國，更在英美出版24小時內，登上AMAZON 第1名，也獲得紐約時報暢銷書第1名、書評網goodreads超過兩萬人評價獲得4.5星好評⋯等。如今繁體中文版由悅知文化出版，《你發生過什麼事：關於創傷如何影響大腦與行為，以及我們能如何療癒自己》在3月發行。