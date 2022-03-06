　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

歐普拉從小被打到「血水滲出」　跟醫師對談出書⋯24小時衝榜首

記者林育綾／綜合報導

美國媒體領袖歐普拉在年幼時常常挨打，某次被鞭打後，她忍痛換上要去教會穿的白色洋裝，而血就這麼滲透出來，外婆看到又更生氣。她長年與兒童精神科醫生培理對談關於創傷、大腦、復原力、療癒等話題，如今集結出書。她認為當大家在自助或助人時，比起問「你有什麼問題？」更該問「你發生過什麼事？」新書出版24小時內就登上AMAZON 暢銷榜第1名。

▲▼歐普拉,女神卡卡。（圖／翻攝自YouTube／Apple TV）

▲歐普拉在年幼時常常被打到連站著都困難。（圖／翻攝自YouTube／Apple TV）

歐普拉和培理醫師對談集結的新書《你發生過什麼事：關於創傷如何影響大腦與行為，以及我們能如何療癒自己》提到，很多人常自問「為什麼我會這樣做？」或是「為什麼我就是無法控制自己的行為？」更常用過高的標準審視、責怪自己，或是身邊最親近的人。而在這些時候，該問的不是「你有什麼問題？」而是「你發生過什麼事？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她透露自己小時候整天被打，而在美國南方的農業地帶，黑人小孩都是這樣長大的，印象深刻是某個要去教堂的星期天早晨，她奉命去水井汲水，後來不小心做白日夢（小孩都會這樣），把手指放進水裡玩，被外婆看到後，她被按倒在地用力鞭打，打完後忍痛換上教會專用的白色洋裝，血水滲透了出來，外婆看到後火冒三丈，責怪她把血弄到洋裝上。

歐普拉常常被打完後連站著都很勉強，此外還會被要求「不准擺臭臉」，被命令要「笑」，將這件事埋藏起來，像沒發生過。久而久之她也學會了察言觀色，當個乖小孩，但這些根植極深的創傷，也造成她在往後40年的「順從制約」模式，影響了她所有的人際關係、互動模式、人生中的每個決定，大半輩子都在「拼命討好別人」。

她明白，有千百萬人跟她有相仿的童年經驗，長大之後也在更深地層面認為「自己的人生毫無價值」，她和兒童精神科醫師布魯斯．D．培理博士長年對談，也集結出書《你發生過什麼事？》獻給曾經遭遇創傷的讀者，或身邊有這些人的人，而被貼過這些標籤的人也很適合，像是「總是討好別人」、「自毀人生」、「搗蛋鬼」、「愛計較」、「心不在焉」、「動不動就換工作」、「不善於經營關係」⋯等。

歐普拉說，「理解心理壓力或早年創傷會引起大腦怎樣的反應，有助於看清過去發生的事如何塑造出我們現在的模樣與行為，為何做出我們所做的那些事。透過這層濾鏡，我們可以重新建立對自我價值的感受，最終調整對環境、情況、關係的反應。換言之，這是一把鑰匙，幫助我們重新塑造自己的人生。」

培理醫師表示，從1989年跟歐普拉認識以來，就不斷討論關於創傷、大腦、復原力、療癒，這本書集結討論大成，但也知道這些議題面向實在太多，不可能一本說完。不過這是一本透過真實故事解說的書，「書中使用的詞彙與概念，闡述了成千上萬專業人員的努力，包括科學家、臨床醫生，以及許多領域的研究人員，從基因到流行病學到人類學。這本書適合任何人、所有人。」

他們認為，從這個最基本的疑問「你發生過什麼事？」有助於幫助每個人更加瞭解「經驗如何塑造我們」，無論是好的經驗或不好的，希望藉由分享這些故事與科學概念，讓每位讀者能以各自的方式得到啟發，幫助所有人找到更好、更圓滿的人生。

▲▼歐普拉和培理醫師對談集結的新書《你發生過什麼事：關於創傷如何影響大腦與行為，以及我們能如何療癒自己》。（圖／悅知文化）

▲歐普拉和培理醫師對談集結的新書《你發生過什麼事？》台灣已在3月出版。（圖／悅知文化）

該書版權售出28國，更在英美出版24小時內，登上AMAZON 第1名，也獲得紐約時報暢銷書第1名、書評網goodreads超過兩萬人評價獲得4.5星好評⋯等。如今繁體中文版由悅知文化出版，《你發生過什麼事：關於創傷如何影響大腦與行為，以及我們能如何療癒自己》在3月發行。

►男性魅力激增的秘密在這裡！

ET快訊
快訊／高雄最新足跡！　老牌周燒肉飯、老四川麻辣燙都中
快訊／「老新台菜」員工確診！　全店急匡列隔離
快訊／今本土+3！　增40例境外移入
募兵站塞爆！烏人「排隊等參戰」震撼畫面曝
快訊／故宮南院無預警停電！　今暫停開放
街頭捕獲「野生范冰冰」！　女神變落魄大媽
烏俄戰爭「首位元首」訪普丁！　會談3小時議題曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄老新台菜員工確診！急採撿492人　結果出爐

今3本土「2例在台南、1例高雄」　都和「遊覽車旅遊團」相關　

快訊／確診者曾到「老新台菜」聚餐！1店員遭傳染　全店急匡列隔離

快訊／今本土+3！增40例境外移入

10星連珠來了！命理師曝這4天「殺傷力極高」警告：恐有情殺事件

LIVE／高雄本土+1！餐廳聚餐遭傳染　陳其邁最新記者會說明

歐普拉從小被打到「血水滲出」　跟醫師對談出書⋯24小時衝榜首

橘子皮別剝太乾淨！　專家揭「白色絲狀」超營養：降低心血管疾病

機車騎士「臨停紅線」收罰單氣炸！網友1理由全挺他：檢舉人啥心態

快訊／2劑後確診返台又陰轉陽　北埔、竹北清消！232人急採檢

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

在北市捷運站被台灣人問路　老外瞪大雙眼：為什麼是我？

日本藝術家「徒手磨出生雞蛋」　 超神木雕技巧創造水潤透明感

快訊／高雄老新台菜員工確診！急採撿492人　結果出爐

今3本土「2例在台南、1例高雄」　都和「遊覽車旅遊團」相關　

快訊／確診者曾到「老新台菜」聚餐！1店員遭傳染　全店急匡列隔離

快訊／今本土+3！增40例境外移入

10星連珠來了！命理師曝這4天「殺傷力極高」警告：恐有情殺事件

LIVE／高雄本土+1！餐廳聚餐遭傳染　陳其邁最新記者會說明

歐普拉從小被打到「血水滲出」　跟醫師對談出書⋯24小時衝榜首

橘子皮別剝太乾淨！　專家揭「白色絲狀」超營養：降低心血管疾病

機車騎士「臨停紅線」收罰單氣炸！網友1理由全挺他：檢舉人啥心態

快訊／2劑後確診返台又陰轉陽　北埔、竹北清消！232人急採檢

快訊／高雄老新台菜員工確診！急採撿492人　結果出爐

快訊／高雄最新足跡曝光！老牌周燒肉飯、老四川麻辣燙入列

今3本土「2例在台南、1例高雄」　都和「遊覽車旅遊團」相關　

花蓮南區第一關！酒駕、暴力零容忍　玉里警閉鎖路檢大執法

爭鮮吃不到「鮭魚生魚片」業者曝恢復關鍵！網哭：都要吃2盤以上

李千那臨時被通知打疫苗！「穿這樣接種第3劑」羞爆：沒有要耍性感

助總歡迎哈波：看建民兄了　陳子豪笑中職不簡單：有少慶耶

快訊／確診者曾到「老新台菜」聚餐！1店員遭傳染　全店急匡列隔離

送副所長最後一程！分局贈藏頭詩石匾　遺孀：不隨火化要留下

中和「精液哥」在樓梯間拉屎　住戶要出門買晚餐：我到底看了什麼

國外超狂老爸幫寶寶神配音！　皺眉表情無違和感讓網友笑翻

生活熱門新聞

丈夫出軌親姊12年　妻見沙發上裸身崩潰

28歲男神情古怪看泌尿科　醫追問得知驚人原因

興達電廠出包「關鍵證物」曝光！1舉動害全台大停電

即／高雄11處足跡曝光！

老婆爆料同事嫖妓　害他慘遭職場霸凌

今晚「全台濕冷變天」　最凍10℃時間曝

得打第4劑？　醫給答案：疫苗保護力到極限了

今晚起「全台有雨」1圖看各地降雨趨勢

凌晨看台電驚呆　核三廠發電狂飆98.644%！

人妻「布丁邊邊」私訊曝　醫：我像會通靈嗎

快訊／台南永康「700戶停電」　台電搶修中

恐怖旅行團4確診！30人遊北台3縣市返家發病

明全台變天！溼冷急凍10°C

2劑後確診又陰轉陽　北埔、竹北列足跡清消

更多熱門

相關新聞

開賣1小時就搶光！宇佐見鈴新書來台

開賣1小時就搶光！宇佐見鈴新書來台

日本文壇矚目新星宇佐見鈴（宇佐見りん）年僅22歲，曾經以出道作品創下「史上最年輕的三島由紀夫賞得主」紀錄，後續小說《本命，燃燒》又得到芥川賞，該小說將文學結合追星文化，探討生存價值、活著得意義，一出版就獲得熱烈迴響，在日本銷售超過50萬冊，如今悅知文化將出版繁體中文版，作者親簽版在預購首日開賣1小時就銷售一空！

「好孩子後遺症」寫企劃書一片空白

「好孩子後遺症」寫企劃書一片空白

失戀1年後交新男友：很多傷口還沒有好

失戀1年後交新男友：很多傷口還沒有好

被網友霸凌怎辦？「戲劇三角」拆解酸民心態

被網友霸凌怎辦？「戲劇三角」拆解酸民心態

蕾哈娜財產破472億僅次歐普拉

蕾哈娜財產破472億僅次歐普拉

關鍵字：

歐普拉悅知文化

讀者迴響

熱門新聞

國道3號4車連環撞1死4傷！　現場人員驚曝慘況

國3追撞他返車拿手機　下秒慘遭2車撞飛亡

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂畫面曝

俄羅斯宣布「嚴厲制裁英國」

快訊／普丁：西方國家制裁＝宣戰

烏克蘭談判成員驚傳被槍殺

丈夫出軌親姊12年　妻見沙發上裸身崩潰

新生兒送婆家突長「黑豬毛」　人妻得知真相氣炸

4人姓名同音「這4字」免費喝手搖飲

動力火車還沒唱完「超大咖天團」衝上台　尤秋興傻住

《食神》女星癌逝臨終前病況曝光

BMW國道追撞貨車慘遭烈焰吞噬　駕駛救出送醫不治

28歲男神情古怪看泌尿科　醫追問得知驚人原因

台中男曬身分證、護照！申請到烏克蘭支援

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

更多

最夯影音

更多
陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁
外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面